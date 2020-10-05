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Aktüel Çin, dijital para birimini pilot programlarda kullanmaya başladı
Aktüel

Çin, dijital para birimini pilot programlarda kullanmaya başladı

Yeniakit Publisher
2020-10-05 21:51:32 -
Çin, dijital para birimini pilot programlarda kullanmaya başladı

ANKARA (AA) - Çin Merkez Bankasının yeni geliştirdiği dijital para biriminin pilot programlar kapsamında para transferlerinde kullanılmaya başlandığı bildirildi.

South China Morning Post gazetesinde yer alan habere göre, Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Fan Yifey, Dünya Bankalararası Finansal Telekomünikasyon Birliğinin SIBOS Konferası'nda yaptığı konuşmada, son bir yılda dijital para birimiyle 1,1 milyar yuan (162 milyon dolar) değerinde 3 milyon 130 bin para transferi yapıldığını belirtti.

Fan, yeni dijital para biriminin Şiongan ve Şıncın gibi büyük kentlerde test edildiğini, 2022 Pekin Kış Olimpiyatları sırasında da bir pilot programın yürütülmesinin planlandığını ifade etti.

Pilot programlarda dijital para biriminin 113 bin 300 kişisel ve 8 bin 800 kurumsal dijital hesap sahibi tarafından kullanıldığını aktaran Fan, "Merkez Bankası, dijital yuanı geleceğin önemli bir mali altyapısı olarak görmektedir." dedi.

Çin yönetimi, "e-yuan" olarak da adlandırılan "Dijital Para Birimi/Elektronik Ödeme" (DC/EP) sistemiyle dünyada bu alanda öncü olmayı hedefliyor.

Çin Merkez Bankası, daha önce ülkede bağımsız dijital para birimlerinin işlem görmesini yasaklamıştı. Başkan Yardımcısı Fan, dijital para birimlerinin merkez bankalarının para basma kabiliyetine zarar vereceğini savunmuştu.

Çin, halen mobil ödeme sistemlerinde dünya pazarında lider konumda. Ali Baba Grup'un sahibi olduğu Alipay ve Tencent Holding'in sahibi olduğu WeChat Pay ödeme servisleri ülkede yaygın olarak kullanılıyor. Merkez Bankasının geliştirdiği yeni dijital para biriminin halihazırda büyüyen çevrim içi ve mobil ödeme altyapılarının gelişimine katkı sağlayacağı tahmin ediliyor.

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