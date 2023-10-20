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Dünya Çin Devlet Başkanı Şi, Tayland Başbakanı Thavisin ile görüştü
Dünya

Çin Devlet Başkanı Şi, Tayland Başbakanı Thavisin ile görüştü

Yeniakit Publisher
2023-10-20 07:09:00 -
Çin Devlet Başkanı Şi, Tayland Başbakanı Thavisin ile görüştü

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, başkent Pekin'de düzenlenen 3. Kuşak ve Yol Forumu için ülkesini ziyaret eden Tayland Başbakanı Srettha Thavisin ile bir araya geldi.

Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Şi, Pekin'de Büyük Halk Salonu'ndaki görüşmede, Thavisin'in ağustosta göreve başlamasının ardından komşu Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) ülkeleri dışındaki ilk ziyaretini Çin'e yapmasının iki ülke ilişkilerine verdiği önemi gösterdiğini belirtti.

Şi, yeni dönemde Çin ile Tayland arasındaki "aile gibi" olarak nitelediği bağlara yeni boyutlar eklemek ve kazan-kazan işbirliğine ivmesine kazandırmak için birlikte çalışmaya hazır olduklarını vurguladı.

Çin'in Tayland'ın kendi ulusal koşullarına uygun kalkınma yolunu izlemesini desteklediğinin altını çizen Şi, iki ülkenin Kuşak ve Yol Girişimi çerçevesindeki ilişkilerini ilerleterek Çin-Tayland Demiryolu'nun yapımına hız vermesini, dijital ekonomi, yeşil kalkınma ve yeni enerji alanlarında işbirliğini artırması ve insanlar arası kültürel etkileşimleri artırmasını arzuladıklarını ifade etti.

Şi, iki ülkenin, telefon dolandırıcılığı ve çevrim içi kumar gibi sınır aşan suçlarla mücadele çabalarını yoğunlaştırması, karşılıklı kalkınma için güvenli ortamı oluşturması gerektiğine dikkati çekti.

Çin'in Tayland ile ASEAN ve Lacang-Mekong İşbirliği gibi bölgesel, Birleşmiş Milletler gibi uluslararası çok taraflı platformlarda işbirliğini güçlendirmek istediğine işaret eden Şi, Çin'in geniş iç pazarı ve dışa açılım politikasının yarattığı fırsatları Tayland ile paylaşmaya ve Asya'nın kalkınmasına pozitif katkı sağlamaya hazır olduğunu bildirdi.
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Başbakan Thavisin de Devlet Başkanı Şi'nin vizyonunu ve Çin'in yoksullukla mücadelede kaydettiği başarıları takdir ettiklerini belirterek, Tayland'ın Çin'in yönetim tecrübesinden faydalanmayı istediğini aktardı.

Çin ile farklı alanlarda pratik işbirliğini geliştirmeyi istediklerini dile getiren Thavisin, Çin-Tayland Demiryolu'nun yapımının yanı sıra Çin-Laos-Tayland Bağlantılı Kalkınma Koridoru Planı'nın ilerletilmesini umduklarını kaydetti.

 

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