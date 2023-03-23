Çin Devlet Başkanı Jinping’in Mostova ziyareti meyvelerini vermeye başladı

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Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom ve Çin Halk Cumhuriyeti Atom Enerjisi Kurumu arasında hızlı nötron reaktörleri ve nükleer yakıt döngüsünün kapatılması alanında uzun vadeli bir iş birliği programına yönelik anlaşma imzalandı.
Çin Halk Cumhuriyeti Devlet Başkanı Xi Jinping'in Rusya'ya yaptığı resmi ziyaret kapsamında imzalanan “Hızlı Nötron Reaktörleri Alanında Uzun Vadeli İş birliği ve Nükleer Yakıt Döngüsünün Kapatılmasına Yönelik Kapsamlı Program” adlı anlaşmaya Rosatom Genel Müdürü Aleksey Likhachev ve Çin Halk Cumhuriyeti Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Zhang Kejian imza attı.
Anlaşma, hızlı nötron reaktörleriyle ilgili yeni projelerin uygulanmasının yanı sıra mevcut projelerde iş birliğinin genişletilmesi, uranyum-plütonyum yakıtı üretimi, kullanılmış nükleer yakıtın elleçlenmesi gibi birçok önemli konuyu içeriyor.
On yıllar boyunca devam etmesi öngörülen program, nükleer enerjinin küresel düzeyde gelişimi için bir yol haritası sunması bakımından ayrı bir önem taşıyor. Programın 2024 yılı sonuna kadar uygulamaya koyulabilmesi için gerekli planlamalar yakın zamanda yapılacak.