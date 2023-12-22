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Dünya Çin, deprem araştırmaları için 3 bin metreye 8 kilometre kablo yerleştirdi
Dünya

Çin, deprem araştırmaları için 3 bin metreye 8 kilometre kablo yerleştirdi

Yeniakit Publisher
2023-12-22 17:41:00 -
Çin, deprem araştırmaları için 3 bin metreye 8 kilometre kablo yerleştirdi

Çin, yerli teknolojiyle geliştirdiği “Haijing” adlı derin deniz araştırma sistemini kullanarak, 2 bin 600 kilometrekarelik bir alanda üç boyutlu sismik veri toplama işlemini başarıyla tamamladı. Bu başarı Zhujiang nehir ağzı havzası yakınlarındaki denizde 3 ay süren çalışmaların sonucunda gerçekleştirildi.

Çin’in denizlerde 3 bin metreye kadar derinlikte üç boyutlu sismik araştırmaları konusunda ilk kez bir başarıya imza atması ülkenin derin deniz araştırma teknolojilerinde kaydedilen büyük ilerlemeleri gösteriyor.

Çin Ulusal Açık Deniz Petrol Şirketi (CNOOC) tarafından açıklanan bilgilere göre, Haijing sistemine bağlı 10 tane 8 kilometre uzunluğundaki kablo Zhujiang nehir ağzı havzası civarında 3 bin metre derinlikteki alana yerleştirildi. Kablolar 1021 standart futbol sahasının büyüklüğündeki bir veri toplama ağı oluşturdu. 60 günlük çalışmaların sonucunda 40TB üç boyutlu sismik keşif verisi toplandı. Bu çalışmadan önce dünyada yalnızca üç ülke benzer teknolojiyi bağımsız olarak geliştirmişti. (CGTN TÜRK)

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