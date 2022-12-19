Çin bu kez yaşlıları eve hapsediyor
Çinli bulaşıcı hastalıklar uzmanı Zhang Wenhong, salgından mutlaka çıkış olduğunu, kış mevsiminde savunmasız grupların korunmasına odaklanılacağını söyledi.
Yeni Akit Ankara
Çin Ulusal Bulaşıcı Hastalıklar Merkezi ve Fudan Üniversitesi’ne bağlı Huashan Hastanesi Bulaşıcı Hastalıklar Bölümü Başkanı Zhang Wenhong, 2022 Çin-ABD Klinik Mikrobiyoloji ve Bulaşıcı Hastalıklar Üst Düzey Forumu’nda yaptığı konuşmada, Omicron varyantı kaynaklı enfeksiyonlarda zirveye çıkılmak üzereyken, yaşlıların son derece iyi şekilde korunması gerektiğini vurguladı.
Aşılanmayan yaşlı nüfusun dışarıya çıkma sıklığını azaltması ve mutlaka maske takması önerisinde bulunan Zhang, yaşlı nüfusun korunması için daha etkili ilaçlar geliştirilmesi arzusunu dile getirdi.