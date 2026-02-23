Dünya nüfusu sıralamasında tarihi bir dönüm noktası yaşandı. Yıllardır en kalabalık ülke unvanını elinde bulunduran Çin, zirvedeki yerini kaybetti. Artık listenin ilk sırasında başka bir ülke var.

Yeni verilere göre dünyanın en kalabalık ülkesi Hindistan oldu. Böylece küresel nüfus yarışında liderlik el değiştirmiş oldu.

Zirvede taht değişimi: Çin birinciliği kaptırdı! En yüksek nüfuslu ülkeler listesi geldi..

World Population Review’in son verileri, dünya nüfus sıralamasında önemli bir eşik aşımını ortaya koyuyor. Zirvedeki yer değişikliği kadar, listenin alt basamaklarındaki hareketlilik de merak uyandırıyor. İşte dünyanın en nüfuslu ülkeleri…

10. Etiyopya: 135 milyon

9. Rusya: 144 milyon

8. Bangladeş: 175 milyon

7. Brezilya: 212 milyon

6. Nijerya: 237 milyon

5. Pakistan: 255 milyon

4. Endonezya: 285 milyon

3. ABD: 347 milyon

2. Çin: 1.416 milyar

İŞTE DÜNYANIN ZİRVESİNDEKİ TAHTIN SAHİBİ

1. Hindistan: 1.463 milyar