  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Trump'tan İran'a son şans: 48 saat doluyor! Pakistan ordusu onlarca Afgan sivili katletti! Irak’ta Türkmen milletvekilinin evine silahlı saldırı Ortalık fena karışacak! CHP'de 'yeniden Kılıçdaroğlu' toplantısı! 23 Şubat 2026: Günün Âyet ve Hadisi 23 Şubat 1979: Metin Yüksel'in şehit edilmesi Macaristan’dan AB’ye veto: Ukrayna yardımı askıya alındı! İran ve Rusya’dan gizli füze hamlesi: 500 milyon avroluk savunma kalkanı! Meksika’da kartel lideri öldürüldü: Dünya bu operasyonu konuşuyor! Başkan’ın ısrarlı takibi sonuç verdi: Manavgat’a doğal gaz için ilk adım atıldı
Yaşam Çin birinciliği kaptırdı!
Yaşam

Çin birinciliği kaptırdı!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Çin birinciliği kaptırdı!

Dünya nüfusu sıralamasında tarihi bir dönüm noktası yaşandı. Yıllardır en kalabalık ülke unvanını elinde bulunduran Çin, zirvedeki yerini kaybetti. Artık listenin ilk sırasında başka bir ülke var.

Dünya nüfusu sıralamasında tarihi bir dönüm noktası yaşandı. Yıllardır en kalabalık ülke unvanını elinde bulunduran Çin, zirvedeki yerini kaybetti. Artık listenin ilk sırasında başka bir ülke var.

Yeni verilere göre dünyanın en kalabalık ülkesi Hindistan oldu. Böylece küresel nüfus yarışında liderlik el değiştirmiş oldu.
Zirvede taht değişimi: Çin birinciliği kaptırdı! En yüksek nüfuslu ülkeler listesi geldi..
World Population Review’in son verileri, dünya nüfus sıralamasında önemli bir eşik aşımını ortaya koyuyor. Zirvedeki yer değişikliği kadar, listenin alt basamaklarındaki hareketlilik de merak uyandırıyor. İşte dünyanın en nüfuslu ülkeleri…

10. Etiyopya: 135 milyon

9. Rusya: 144 milyon

8. Bangladeş: 175 milyon

7. Brezilya: 212 milyon

6. Nijerya: 237 milyon

5. Pakistan: 255 milyon

4. Endonezya: 285 milyon

3. ABD: 347 milyon

2. Çin: 1.416 milyar

 

İŞTE DÜNYANIN ZİRVESİNDEKİ TAHTIN SAHİBİ

1. Hindistan: 1.463 milyar

Hindistan Devlet Televizyonu duyurdu! Kürtler, Hint soyundan geliyor
Hindistan Devlet Televizyonu duyurdu! Kürtler, Hint soyundan geliyor

Gündem

Hindistan Devlet Televizyonu duyurdu! Kürtler, Hint soyundan geliyor

Fransa ve Hindistan’dan küresel gövde gösterisi! Hegemonya heveslilerine karşı stratejik ittifak
Fransa ve Hindistan’dan küresel gövde gösterisi! Hegemonya heveslilerine karşı stratejik ittifak

Dünya

Fransa ve Hindistan’dan küresel gövde gösterisi! Hegemonya heveslilerine karşı stratejik ittifak

Hindistan ile Fransa ilişkilerinde yeni dönem! Modi ve Macron’dan ortak adım
Hindistan ile Fransa ilişkilerinde yeni dönem! Modi ve Macron’dan ortak adım

Dünya

Hindistan ile Fransa ilişkilerinde yeni dönem! Modi ve Macron’dan ortak adım

Hindistan, İran'a ait petrol tankerine el koydu!
Hindistan, İran'a ait petrol tankerine el koydu!

Dünya

Hindistan, İran'a ait petrol tankerine el koydu!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23