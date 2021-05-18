Dünyada en çok aşı yapan 9. ülke olan Türkiye’de tedarikle ilişkili olarak çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Aşı olmak isteyenler ise Çin’den ne zaman kaç doz aşı geleceğini araştırıyor. Peki, Çin’den aşı geldi mi?

Çin aşısı geldi mi? Çin'den kaç doz aşı gelecek?

Türkiye’de Çin ve Alman aşıları uygulanıyor. 30 Nisan’da ise Sputnik V aşısı için ülkemizde acil kullanım onayı çıktı. Önümüzdeki günlerde Rusya’da aşıların gelmesi bekleniyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, önümüzdeki günlerde ciddi miktarda aşının Çin’den geneleceğini açıkladı. Bakan Koca, “Bu hafta için Çin'den 10 milyondan fazla aşı gelecek. Biontech aşısında da Haziran ayında 30, Temmuz, Ağustos, Eylül olmak üzere ciddi bir miktarın tekrar anlaşması yapıldı" dedi.