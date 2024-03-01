Çin, ABD’yi çılgına çevirdi: siyasi manipülasyon eleştirisi! Çarpıttığı iddia edildi

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü’nün yaptığı açıklamada, Hong Kong Temel Yasası’nın 23. maddesi için yasama çalışmasının ABD vatandaşları, yatırımları ve Hong Kong’daki işletmeleri üzerindeki etkilerinin yakından izlendiği belirtildi. Mao Ning, 1 Mart’ta düzenlenen basın toplantısında bu konudaki konuşmasında, Çin’in ABD’nin ilgili açıklamalarına karşı güçlü bir memnuniyetsizlik ve kesin bir muhalefet ifade ettiğini söyledi.

Sözcü, Hong Kong’un Ulusal Güvenlik Yasası’nın yürürlüğe girmesi ve uygulanmasıyla geçen 3 yılın, Hong Kong’un “kaostan yasaya dayalı yönetime”, “düzenli yönetimden yeniden kalkınmaya” geçiş yaptığı ve aynı zamanda uluslararası toplumun Hong Kong’a güven oyunu verdiği bir dönem olduğunu dile getirdi. Mao Ning, Ulusal Güvenlik Yasası sayesinde Hong Kong’un yüksek kaliteli gelişiminin ve uluslararası açılımının daha iyi sağlanacağını ve Hong Kong’daki soydaşlar ile uluslararası yatırımcıların bundan faydalanacağını söyledi.

cgtnturk'ün aktardığı haberde: Mao Ning, Hong Kong’un Çin’e ait olduğunu, Hong Kong işlerinin tamamen Çin’in iç meseleleri olduğunu ve hiçbir yabancı devletin bu konularda müdahale etme hakkına sahip olmadığını bir kez daha vurguladı. Ayrıca, ABD’nin Çin’in egemenliğine saygı göstermesi, uluslararası hukuk ilkelerine ve uluslararası ilişkilerin temel normlarına uyması gerektiğini, aynı zamanda Hong Kong işlerine ve Çin’in iç işlerine müdahale etmeyi derhal durdurması gerektiğinin altını çizdi.