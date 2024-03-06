Çin, ABD'ye karşı harekete geçti! Gaza basacaklar
Her alanda ABD'ye kafa tutan Çin, yeni hamlesiyle gaza basmaya karar verdi.
https://www.yeniakit.com.tr/foto-galeri/cin-yapay-zekada-gaza-basiyor-78160
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Her alanda ABD'ye kafa tutan Çin, yeni hamlesiyle gaza basmaya karar verdi.
https://www.yeniakit.com.tr/foto-galeri/cin-yapay-zekada-gaza-basiyor-78160
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