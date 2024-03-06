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Dünya Çin, ABD'ye karşı harekete geçti! Gaza basacaklar
Dünya

Çin, ABD'ye karşı harekete geçti! Gaza basacaklar

Yeniakit Publisher
2024-03-06 20:46:00 -
Çin, ABD'ye karşı harekete geçti! Gaza basacaklar

Her alanda ABD'ye kafa tutan Çin, yeni hamlesiyle gaza basmaya karar verdi.

https://www.yeniakit.com.tr/foto-galeri/cin-yapay-zekada-gaza-basiyor-78160

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