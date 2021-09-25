Çin ABD’nin yeni ittifakına karşı daha saldırganlaşacak

Daily Mail’in aktardığına göre, Pekin’in nükleer silahı ilk kullanan taraf olmama politikasından vazgeçmesi gerektiğini söyleyen Şa Zukang, Washington’un kurmakta olduğu yeni ittifaklara karşı direnme çağrısında bulundu.

"Çin’in politikası günümüz koşullarına uygun değil”

Çinli diplomat, ittifakın, bu ülkelerin Çin yakınlarındaki askeri varlığının arttığına işaret olduğunu belirtti. Pekin’in, 1960’lardan bu yana uyguladığı politikanın ona ‘ahlaki otorite’ kazandırdığını ama günümüz koşullarına uygun olmadığını savunan Şa, “En azından Çin ve ABD, nükleer silah kullanacak ilk taraf olmayacakları konusunda anlaşmaya varınca kadar” dedi.

ABD, İngiltere ve Avustralya, 10 gün önce AUKUS adını verdikleri yeni savunma ve güvenlik partnerliğini duyurmuşlardı. Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zhao Lijian, AUKUS’un bölgedeki barış ve istikrara tehdit oluşturduğunu ve silahlanma yarışını kışkırttığını söylemişti.