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Dünya Çin ABD’nin uzaydaki hakimiyetini kırma yolunda!
Dünya

Çin ABD’nin uzaydaki hakimiyetini kırma yolunda!

Çin’in uzay istasyonuna malzeme gönderen Tianzhou-3 kargo uzay aracı, uzay istasyonunun montajı kapsamındaki görevlerini tamamladı. Tianzhou-3’ün bugün Tianhe adlı çekirdek modülden başarıyla ayrıldığı bildirildi.

Yeniakit Publisher
2022-07-17 13:47:00 -
Çin ABD’nin uzaydaki hakimiyetini kırma yolunda!

Yeni Akit  Ankara

Çin İnsanlı Uzay Mühendisliği Ofisi tarafından verilen bilgiye göre, Çin’in güneyindeki Hainan eyaletinde bulunan Wenchang Fırlatma Merkezi’nden 20 Eylül 2021’de fırlatılan Tianzhou-3, uzay istasyonuna yaklaşık 6 ton ağırlığında malzeme ve donanım taşıdı. Tianzhou-3, 20 Nisan 2022’de Tianhe’nin ön kenetlenme bölümüne yanaştı.

Görevini tamamlayan Tianzhou-3’ün yeryüzünden kontrol edilerek atmosfere yeniden giriş yapacağı belirtildi. Çin’in uzay istasyonunun inşası sürecinde bir sonraki aşamada, Wentian laboratuvar modülünün temmuz ayında Tianhe çekirdek modülüyle kenetlenmesi planlanıyor.

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