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Dünya Çin, 10 yıl sonra hedeflediği enerjiye 6 yıl sonra ulaştı!
Dünya

Çin, 10 yıl sonra hedeflediği enerjiye 6 yıl sonra ulaştı!

Yeniakit Publisher
2024-08-24 20:58:00 -
Çin, 10 yıl sonra hedeflediği enerjiye 6 yıl sonra ulaştı!

2020 yılında temiz enerji yatırımları konusunda kendisine 10 yıllık bir hedef belirleyen Çin, henüz 4 yıl geçmişken belirlediği hedefi bir miktar geçmeyi başardı.

Dünyanın daha az kirletilmesi mantığıyla ortaya atılan temiz enerji konsepti ülkelerin gövde gösterisine dönüşmüş durumda. Dünyanın en büyük güneş tarlaları ya da en büyük deniz türbini gibi pek çok unvan ülkeler arasında gidip geliyor.

Çin önemli bir başarıya imza attı

Temiz enerji yarışına devasa bir bütçe ayıran Çin, 2020 yılında Başkan Xi Jinping önderliğinde 10 yıl içerisinde en az 1200 gigawatt temiz enerji üretimine ulaşma hedefi koymuştu. Geçen ay eklenen 25 gigawatt rüzgâr türbini ve güneş panelleri ile ülke 1206 gigawatt temiz enerji üretimine ulaşmış durumda.

Sadece 4 senede elde edilen bu hedef oldukça dikkat çekici. Ülkedeki temiz enerji miktarı, üretilen tüm enerji miktarının yüzde 14’üne denk geliyor. Çin tüm dünyada temiz enerjiye en fazla bütçe ayıran ülke durumunda. Sadece tek bir projeye 11 milyar dolar ayırabilecek kadar çılgınlık söz konusu.

Elbette bunun en büyük sebebi dünyanın havasını en çok kirleten ülke olması. 2023 yılında Çin havaya 12.7 milyar ton karbon salınımı yaptı. Çin’in pek çok şehrinde hava artık solunamayacak kadar kirli hale gelmiş durumda. ABD ise 5.9 milyar ton ile ikinci sırada.
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