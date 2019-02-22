Cimbom'u yakan hakeme tepki büyük!
Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi son 32 turu rövanşında Benfica ile oynadığı maçta ofsayt gerekçesiyle iptal edilen golü, Romanya'da geniş yankı uyandırdı.22 Şubat 2019 Cuma 22:27
0-0 sona eren Benfica - Galatasaray maçında Emre Akbaba'nın ağları bulan topunu, ofsayt gerekçesiyle iptal eden hakem Rumen Hategan ve yardımcılarına ülkeleri Romanya'da da tepki vardı.
umen basınında yapılan değerlendirmelerde Rumen hakemlerin "SKANDAL" bir yönetim sergilediği belirtildi.
İşte Romanya basınından başlıklar:
Sport: "Avrupa Ligi'nde Hategan'dan skandal"
Telekom Sport: "Hategan İmparator Terim'i sinirlendirdi"
Digi Sport: "Avrupa Ligi'nde Hategan'ın hatası Terim'i çılgına çevirdi"
Pro Sport: "Hategan skandalın en önünde. Herkes tepkili: "UEFA tetikçi yolladı"
Adevarul: "Hategan ve ekibi maçı 'parçaladı"
Mytex: "UEFA'nın tetikçisi Hategan"
GSP: "Galatasaray'ın golü yanlış şekilde iptal edildi. Hategan Terim'i sinirlendirdi."
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