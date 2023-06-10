Cimbomlulara kötü haber! O talepleri merakla takip ediliyor: Icardi'ye zengin talip ortaya çıktı!

Galatasaray'ın kazandığı şampiyonlukta kritik maçlarda sahne alarak attığı goller ve yaptığı asistlerle büyük beğeni toplayan Mauro Icardi'nin yeni adresi merak konusu...

Sarı-kırmızılı taraftarların sevgilisi haline gelen ve "Aşkın Olayım" şarkısıyla özdeşleştirilen Icardi'nin Galatasaray'da çok mutlu olduğu ve kalmak istediği ifade ediliyordu.

Cimbom, Icardi için mali şartlarını zorlasa da yıldız golcünün gelecek diğer tekliflere göre karar vereceği belirtiliyor.

KÖTÜ HABER ARABİSTAN'DAN GELDİ

Galatasaray'da bu doğrultuda kötü bir haber geldi.

Fabrizio Romano'nun haberine göre; Suudi Arabistan ekibi Al Taawon, Mauro Icardi'ye teklifte bulunmaya hazırlanıyor.

Olası teklifin mali detayları belli olmasa da yüksek bir yıllık ücret içermesi bekleniyor.

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Icardi ve menajeri Wanda Nara'nın Suudi Arabistan'ı tercih edip etmeyeceği merak edilirken sarı-kırmızılı kulüp ve taraftarlar yıldız golcünün takımda kalmasını istiyor.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, A Spor'a yaptığı açıklamada, "Bütçemizin dışında bir gelişme olursa diye de sponsor görüşmelerimiz oluyor. Icardi, Galatasaray'ı seviyor ancak yapı da maddi durumlar da önemli. Öncelikle bonservisini almak istiyoruz ya da aynı şartlarla kiralayabilir miyiz diye bakıyoruz" demişti.(tgrt)