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Spor Cim-Bom'dan müthiş transfer atağı
Spor

Cim-Bom'dan müthiş transfer atağı

Galatasaray, Ocak ayında takıma takviyeler yapmak için hem yönetim hem de teknik heyet ince eleyip sık dokuyor.

Yeniakit Publisher
2021-11-05 12:12:00 -
Cim-Bom'dan müthiş transfer atağı

Galatasaray, Ocak ayında takıma takviyeler yapmak için hem yönetim hem de teknik heyet ince eleyip sık dokuyor. Sarı-Kırmızılı ekibin bu sezon ligde müthiş bir performans sergileyen Nijeryalı 32 yaşındaki sol kanat Anthony Nwakaeme için transfer girişiminde bulunduğu iddia edildi. Bu transferin gerçekleşmesi demek ise, Galatasaray'ın daha da güçlenmesi anlamına geliyor.

Sezon başında büyük bir revizyona gidip genç bir kadro kuran Galatasaray, oyun değiştirecek, tecrübeli birkaç isim de geniş rotasyonda bulundurmak istiyor. Halihazırda Babel, Aanholt, Feghouli, Arda gibi tecrübeli yıldızlar sarı-kırmızılı takımda yer alırken, Cimbom'da sirkülasyon devam edecek.

Trabzonspor'da 2018 yılından bu yana forma giyen ve taraflı tarafsız birçok futbolseveri kendisine hayran bırakan Anthony Nwakaeme için nabız yoklandı. Nijeryalı oyuncunun menajeriyle ilk temaslar kurulurken, ilerleyen günlerde Nwakaeme için farklı formüllerle tekrar tekrar bu transferin bitmesi için Galatasaray yönetimi tüm şartları zorlama kararı aldı.

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