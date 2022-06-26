Cim-Bom'dan Fenerbahçe'ye bir transfer çalımı daha geliyor!

Galatasaray, Fenerbahçe'nin de gündeminde yer alan William Carvalho için transfer teklifinde bulundu. Bir süre önce Abdülkerim Bardakcı'yı adeta Fenerbahçe'nin elinden kapan sarı-kırmızılılardan bir transfer çalımı daha her an gelebilir.



Dursun Özbek'in başkan seçilmesinin ardından teknik direktörlük görevi için Okan Buruk'la anlaşma sağlayan Galatasaray transferde atağa geçti. Sarı-kırmızılılar, Abdülkerim Bardakcı'nın imzasının ardından Fenerbahçe'nin uzun süredir peşinde olduğu bir diğer yıldız William Carvalho için transfer teklifinde bulundu. İşte detaylar...

GALATASARAY'DA SIRA CARVALHO'DA

Beşiktaş'ın elinden Kazımcan Karataş'ı, Fenerbahçe'nin elinden ise Abdülkerim Bardakcı'yı kapan Galatasaray, sarı-lacivertlilere bir transfer çalımı daha atmaya hazırlanıyor. Galatasaray, Fenerbahçe'nin uzun süredir transfer listesinde bulunan Real Betisli William Carvalho'yu transfer listesine ekledi. Sarı-kırmızılılar, Jorge Jesus'un ısrarla takımda görmek istediği 30 yaşındaki oyuncu için devreye girdi.

Galatasaray'ın Real Betis'le 1 yıl daha sözleşmesi bulunan William Carvalho için La Liga temsilcisine Fenerbahçe'den daha iyi bir transfer teklifi sunduğu belirtildi. Sarı-kırmızılılar, William Carvalho'yu transfer etmesi halinde ezeli rakibine bir gol daha atmış olacak.





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