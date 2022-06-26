  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Cim-Bom'dan Fenerbahçe'ye bir transfer çalımı daha geliyor!
Spor

Cim-Bom'dan Fenerbahçe'ye bir transfer çalımı daha geliyor!

Galatasaray, Fenerbahçe'nin de gündeminde yer alan William Carvalho için transfer teklifinde bulundu. Bir süre önce Abdülkerim Bardakcı'yı adeta Fenerbahçe'nin elinden kapan sarı-kırmızılılardan bir transfer çalımı daha her an gelebilir.

Yeniakit Publisher
2022-06-26 13:38:00 -
Cim-Bom'dan Fenerbahçe'ye bir transfer çalımı daha geliyor!

Galatasaray, Fenerbahçe'nin de gündeminde yer alan William Carvalho için transfer teklifinde bulundu. Bir süre önce Abdülkerim Bardakcı'yı adeta Fenerbahçe'nin elinden kapan sarı-kırmızılılardan bir transfer çalımı daha her an gelebilir.

Dursun Özbek'in başkan seçilmesinin ardından teknik direktörlük görevi için Okan Buruk'la anlaşma sağlayan Galatasaray transferde atağa geçti. Sarı-kırmızılılar, Abdülkerim Bardakcı'nın imzasının ardından Fenerbahçe'nin uzun süredir peşinde olduğu bir diğer yıldız William Carvalho için transfer teklifinde bulundu. İşte detaylar...

GALATASARAY'DA SIRA CARVALHO'DA

Beşiktaş'ın elinden Kazımcan Karataş'ı, Fenerbahçe'nin elinden ise Abdülkerim Bardakcı'yı kapan Galatasaray, sarı-lacivertlilere bir transfer çalımı daha atmaya hazırlanıyor. Galatasaray, Fenerbahçe'nin uzun süredir transfer listesinde bulunan Real Betisli William Carvalho'yu transfer listesine ekledi. Sarı-kırmızılılar, Jorge Jesus'un ısrarla takımda görmek istediği 30 yaşındaki oyuncu için devreye girdi.

Galatasaray'ın Real Betis'le 1 yıl daha sözleşmesi bulunan William Carvalho için La Liga temsilcisine Fenerbahçe'den daha iyi bir transfer teklifi sunduğu belirtildi. Sarı-kırmızılılar, William Carvalho'yu transfer etmesi halinde ezeli rakibine bir gol daha atmış olacak.

 

 


Sararmış tuvalet taşı nasıl temizlenir? Tuvalet nasıl temizlenir?
Sararmış tuvalet taşı nasıl temizlenir? Tuvalet nasıl temizlenir?

Kadın - Aile

Sararmış tuvalet taşı nasıl temizlenir? Tuvalet nasıl temizlenir?

Canan Karatay’ın ‘zihin açan’ tarifi: Uyandırır, rahatlatır, çok güçlü antioksidan
Canan Karatay’ın ‘zihin açan’ tarifi: Uyandırır, rahatlatır, çok güçlü antioksidan

Kadın - Aile

Canan Karatay’ın ‘zihin açan’ tarifi: Uyandırır, rahatlatır, çok güçlü antioksidan

Böylesini hiç bilmediğiniz muska börek tarifi: Fırında muska böreği (Puf puf) tarifi
Böylesini hiç bilmediğiniz muska börek tarifi: Fırında muska böreği (Puf puf) tarifi

Kadın - Aile

Böylesini hiç bilmediğiniz muska börek tarifi: Fırında muska böreği (Puf puf) tarifi

Lavanta çiçeği nasıl yetiştirilir?
Lavanta çiçeği nasıl yetiştirilir?

Yaşam

Lavanta çiçeği nasıl yetiştirilir?

Lavanta çiçeği nasıl yetiştirilir?
Lavanta çiçeği nasıl yetiştirilir?

Yaşam

Lavanta çiçeği nasıl yetiştirilir?

Ev temizliğinde çok işe yarayan püf noktaları
Ev temizliğinde çok işe yarayan püf noktaları

Kadın - Aile

Ev temizliğinde çok işe yarayan püf noktaları

Kaşık kaşık yedirten acılı ezme tarifi: Tüm sırlarıyla acılı ezme yapılışı ve acılı ezme besin değerleri
Kaşık kaşık yedirten acılı ezme tarifi: Tüm sırlarıyla acılı ezme yapılışı ve acılı ezme besin değerleri

Kadın - Aile

Kaşık kaşık yedirten acılı ezme tarifi: Tüm sırlarıyla acılı ezme yapılışı ve acılı ezme besin değerleri

En iyi detoks sağlıklı beslenme! Detoks yapan besinler
En iyi detoks sağlıklı beslenme! Detoks yapan besinler

Kadın - Aile

En iyi detoks sağlıklı beslenme! Detoks yapan besinler

İspanyol polisi sınırı geçmeye çalışan onlarca göçmeni vurarak öldürdü
İspanyol polisi sınırı geçmeye çalışan onlarca göçmeni vurarak öldürdü

Dünya

İspanyol polisi sınırı geçmeye çalışan onlarca göçmeni vurarak öldürdü

Kabızlık çözen çay: Bağırsak temizleme çayı tarifi
Kabızlık çözen çay: Bağırsak temizleme çayı tarifi

Kadın - Aile

Kabızlık çözen çay: Bağırsak temizleme çayı tarifi

{relation id:1668235 slug:'sararmis-tuvalet-tasi-nasil-temizlenir-tuvalet-nasil-temizlenir'}

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23