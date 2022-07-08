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Spor Cim-Bom’dan dev transfer hamlesi!
Spor

Cim-Bom’dan dev transfer hamlesi!

Süper Lig'de geçtiğimiz sezonu çok kötü geçiren Galatasaray, önümüzdeki sezon için iddialı bir kadro kurup şampiyonluğun en büyük adaylarından biri olmak istiyor. Galatasaray'ın Lyon’un dünyaca ünlü stoperi ile ilgilenmesi büyük heyecan oluşturdu. Okan Buruk da tecrübeli futbolcu ile ilgili kararını yönetime iletti.

Yeniakit Publisher
2022-07-08 15:48:00 -
Cim-Bom’dan dev transfer hamlesi!

Süper Lig'de geçtiğimiz sezonu çok kötü geçiren Galatasaray, önümüzdeki sezon için iddialı bir kadro kurup şampiyonluğun en büyük adaylarından biri olmak istiyor. Galatasaray'ın Lyon’un dünyaca ünlü stoperi ile ilgilenmesi büyük heyecan oluşturdu. Okan Buruk da tecrübeli futbolcu ile ilgili kararını yönetime iletti.

Galatasaray'da son dakika haberleri gelmeye devam ediyor... Okan Buruk'un takımın başına geçmesiyle birlikte yeni bir kadro oluşturmaya çalışan sarı-kırmızılılarda transferler peş peşe gelecek. Marcao'nun Sevilla'ya transferinin ardından stoper bölgesine takviye yapmak isteyen Galatasaray, Lyon'un yıldız oyuncusu Boateng'e göz dikti.

Kariyerinde tam tamına 29 kupası bulunan yıldız oyuncu Boateng'in de Galatasaray'a gelmeye sıcak baktığı öğrenildi. Lyon'da beklediği ilgiyi göremeyen ve Fransa'da mutsuz konumda bulunan yıldız oyuncunun Türkiye'ye gelmesi olağan görülüyor.

KARDEŞİ BEŞİKTAŞ'TA OYNADI

Beşiktaş, Jerome Boateng'in kardeşi olan Kevin Prince Boateng'i Fiorentina'dan kiralamış ve taraftarını mutlu etmişti. Jerome Boateng'in de kardeşini arayarak Türkiye hakkında bilgiler aldığı ve Galatasaray'a gelmek için hazırlık yaptığı öğrenildi.

 

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