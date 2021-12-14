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Spor Cim-Bom'da her yol O'na çıkıyor
Spor

Cim-Bom'da her yol O'na çıkıyor

Süper Lig'de kötü bir dönemden geçen ve şampiyonluk yolunda eli iyice zayıflayan Galatasaray'da Ocak ayı için girişimler hızlandı. Sarı-Kırmızılılar, Fatih Terim'in de ısrarla takımda görmek istediği Portekizli Gedson Fernandes için düğmeye bastı

Yeniakit Publisher
2021-12-14 17:06:00 -
Cim-Bom'da her yol O'na çıkıyor

Gedson Fernandes, Galatasaray’a geri dönmeye hazırlanıyor.

Devre arasında orta sahaya takviye yapmayı planlayan sarı-kırmızılılar eski oyuncusuna odaklandı.

Portekiz temsilcisi ile görüşmelerini sıklaştıran yönetimin ilk hedefi 22 yaşındaki futbolcuyu bonservisi ile almak.

Bedel konusunda anlaşma sağlanamaması durumunda bir kez daha satın alma opsiyonlu kiralama formülü devreye girebilir.

Portekizli oyuncunun sözleşme yenilemeye yanaşmaması da Galatasaray’ın elini güçlendiriyor.

Benfica’daki kontratı Haziran 2023’te sona erecek Gedson Fernandes, bu sezon yalnızca 107 dakika süre alabildi.

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