Cim-Bom'da Cicaldau yola çıktı!

Ligue 1 ekiplerinden Nantes’ın hedefi bu kez Cicaldau. Fransız ekibi, Aslan’ın forveti Mostafa Mohamed’i satın alma opsiyonuyla kiralamıştı. L’Equipe’te yer alan habere göre Nantes’ın yeni hedefi Alexandru Cicaldau. Nantes’ın hem orta sahanın merkezinde hem de 10 numara pozisyonunda oynayabilen Rumen oyuncu için Galatasaray ile resmi görüşmelere başladığı belirtildi.

Nantes’ın hedefi bu kez Cicaldau. Fransız ekibi, Aslan’ın forveti Mostafa Mohamed’i satın alma opsiyonuyla kiralamıştı. L’Equipe’te yer alan habere göre Nantes’ın yeni hedefi Alexandru Cicaldau. Sarı-Yeşilli ekibin transfer dönemi bitene kadar en az 3 takviye daha yapmak istediği belirtildi.

Haberde, Nantes’ın hem orta sahanın merkezinde hem de 10 numara pozisyonunda oynayabilen Rumen oyuncu için Galatasaray ile resmi görüşmelere başladığı belirtildi.

Galatasaray'ın son yıllarda yaptığı en büyük yatırımlardan biri olan 25 yaşındaki oyuncu, yeni hocası Okan Buruk'un gözüne girmeyi başaramadı. Sarı-Kırmızılılar, Romanya Milli Takımı'nda da düzenli oynayan genç oyuncunun bonservisi için Craiova'ya geçen yaz tam 6.5 milyon Euro ödedi. Sezonun büyük bölümünde forma giyen, ancak beklentilerin altında kalan 25 yaşındaki futbolcu, bu sezon ligin ilk iki haftasındaki Antalyaspor ve Giresunspor maçlarında kadroya dahil edilmedi.

Galatasaray ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan Cicaldau, geçtiğimiz sezon 40 maçta 5 gol, 4 asistle oynadı.