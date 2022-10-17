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Cim-Bom'da bu gidişatla nereye kadar! Cicim ayları bitti...

Galatasaray'da gelenler, gidenleri arattı... Sarı-kırmızılılardan sezon başında ayrılan Diagne ve Mostafa Mohamed ikilisi yeni takımlarında toplam 8 gole imza attı. Bu iki ismin yerine gelen Seferovic, Mertens ve Icardi 0 çekti. Okan Buruk ve yönetimi kara kara düşündüren bu olay karşısında sarı-kırmızılılar devre arasında aksiyon alacak. Özellikle Seferovic'ten umudu kesen Galatasaray yönetimi, kötü performans sergileyen oyuncuların gözünün yaşına bakmayacak.

Yeniakit Publisher
2022-10-17 16:39:00 -
Cim-Bom'da bu gidişatla nereye kadar! Cicim ayları bitti...

 

Galatasaray'da gelenler, gidenleri arattı... Sarı-kırmızılılardan sezon başında ayrılan Diagne ve Mostafa Mohamed ikilisi yeni takımlarında toplam 8 gole imza attı. Bu iki ismin yerine gelen Seferovic, Mertens ve Icardi 0 çekti. Okan Buruk ve yönetimi kara kara düşündüren bu olay karşısında sarı-kırmızılılar devre arasında aksiyon alacak. Özellikle Seferovic'ten umudu kesen Galatasaray yönetimi, kötü performans sergileyen oyuncuların gözünün yaşına bakmayacak.

Galatasaray'daki gol sıkıntısı gün yüzüne çıkmaya devam ediyor. Diagne'yi sezon başında Karagümrük'e gönderen ve gollerine orada devam eden yıldız oyuncu taraftarları şimdiden pişman etti. Fransa'nın Nantes ekibine yollanan Mostafa Mohamed de yeniden parlamaya devam ediyor.

Diagne ve Mostafa Mohamed adeta Galatasaray yönetimine nazire yapıyor. Gittikleri takımlarda toplamda 8 gol 3 asist yapan ikili, Galatasaraylı taraftarların parmaklarını ısırttı. Bu ikilinin yerine gelen isimler ise adeta nal topluyor.

35 yaşındaki Belçikalı Mertens, 487 dakika süre aldığı 8 Süper Lig maçında ne gol ne de asist üretebildi. 30 yaşınaki Seferovic ise 362 dakika süre aldığı 7 maçta hiçbir skor katkısı yapamadı. Bunların yanında Icardi de hiçbir gol ya da asist yapamadı.

 

 

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