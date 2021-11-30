Cim-Bom'a bir Mısırlı daha

Ocak ayında takıma takviye için kolları sıvayan Galatasaray'da 6 numara için Mısırlı Hamdi Fathi için girişimlerin başladığı iddia edildi.

Avrupa Ligi'nde yoluna dolu dizgin devam eden ancak ligde istediği sonuçları alamayan ve zirvenin 14 puan uzağına düşen Galatasaray, Ocak ayında yapılacak olan transferlerle yeniden zirve yarışına ortak olmak istiyor.

Sarı kırmızıların transfer gündemine bir çok isim gelirken, Galatasaray'ın Al Ahly forması giyen Hamdi Fathi için devreye girdiği aktarıldı.

Kulübü Al Ahly ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan 27 yaşındaki Mısırlı futbolcunun güncel piyasa değeri 1 milyon euro.

Mısır dışında hiçbir kulüpte forma giymeyen Fathi, bu sezon Al Ahly ile 7 maça çıktı. Hamdi Fathi bu maçlarda 2 gol kaydetti.

27 yaşındaki futbolcu ğeçtiğimiz sezon 34 maçta sahada yer alırken, 3 asist yaptı. Transferin gerçekleşmesi sonrası Hamdi Fathi, Mustafa Muhammed'den sonra Galatasaray'daki ikinci Mısırlı olacak.