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Spor Cim-Bom yeni sol bekini açıklayacak!
Spor

Cim-Bom yeni sol bekini açıklayacak!

Sol bek takviyesi için çalışmalara başlayan Galatasaray'ın Kopenhag forması giyen 19 yaşındaki Victor Kristiansen için girişimlere başlandığı iddia edildi.

Yeniakit Publisher
2022-10-21 11:04:00 -
Cim-Bom yeni sol bekini açıklayacak!

Sol bek takviyesi için çalışmalara başlayan Galatasaray'ın Kopenhag forması giyen 19 yaşındaki Victor Kristiansen için girişimlere başlandığı iddia edildi.

Son olarak 7-0 biten GMG Kastamonuspor maçında takımın en kötüsü olan ve taraftarların tepkisini toplayan Van Aanholt konusunda teknik direktör Okan Buruk da tüm umudunu kaybetti. Tecrübeli hocanın sol bek transferi için raporunu verdiği ve yönetimin çalışmalara başladığı öğrenildi.

Galatasaray'ın listesinin ilk sırasında Kopenhag formasını giyen Victor Kristiansen yer alıyor. 19 yaşındaki Danimarkalı futbolcu, ülkesinin U21 milli takımında sarı-kırmızılı stoper Mathias Ross ile beraber forma giyiyor.

Galatasaray'ın Kristiansen için girişimlere başladığı belirtildi.

Kristiansen'in Victor Nelsson'la aynı menajerlik şirketine sahip olması da dikkatleri çekiyor. Kulübüyle 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunan genç yıldızla Avrupa'nın 5 büyük liginden çok sayıda takımın ilgilendiği belirtiliyor. Victor Kristiansen bu sezon Trabzonspor'a karşı Şampiyonlar Ligi ön eleme turunda mücadele etmişti.

 

 


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