Cim-Bom rotayı tamamen O'na çevirdi!
Yüksek maliyeti nedeniyle Vedat Muriç transferini rafa kaldıran Galatasaray’da gözler Eldor Shomurodov’a çevrildi.
Yüksek maliyeti nedeniyle Vedat Muriç transferini rafa kaldıran Galatasaray’da gözler Eldor Shomurodov’a çevrildi.
Galatasaray, 27 yaşındaki Özbek golcü Eldor Shomurodov için kiralama girişimlerini hızlandırdı.
27 yaşındaki Shomurodov için Roma Kulübü’ne satın alma opsiyonlu kiralama teklifinde bulunan sarı kırmızılılar, İtalyan ekibinden gelecek cevabı bekliyor.
Geçen sezon Roma'da 1187 dakika süre alan Özbek golcü, 5 gol, 6 asistlik performans sergiledi.