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Spor Cim-Bom rotayı tamamen O'na çevirdi!
Spor

Cim-Bom rotayı tamamen O'na çevirdi!

Yüksek maliyeti nedeniyle Vedat Muriç transferini rafa kaldıran Galatasaray’da gözler Eldor Shomurodov’a çevrildi.

Yeniakit Publisher
2022-07-01 10:13:00 -
Cim-Bom rotayı tamamen O'na çevirdi!

Yüksek maliyeti nedeniyle Vedat Muriç transferini rafa kaldıran Galatasaray’da gözler Eldor Shomurodov’a çevrildi.

Galatasaray, 27 yaşındaki Özbek golcü Eldor Shomurodov için kiralama girişimlerini hızlandırdı.

27 yaşındaki Shomurodov için Roma Kulübü’ne satın alma opsiyonlu kiralama teklifinde bulunan sarı kırmızılılar, İtalyan ekibinden gelecek cevabı bekliyor.

Geçen sezon Roma'da 1187 dakika süre alan Özbek golcü, 5 gol, 6 asistlik performans sergiledi.


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Yorumlar

rofar

pazara gittim çilek diye eve getirdim hıyar
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