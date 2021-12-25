Cim-Bom galibiyeti hatırladı
Süper Lig’de oynadığı son 7 müsabakada galibiyet elde edemeyen Galatasaray, sahasında konuk ettiği Antalyaspor’u 2-0 yenerek üç puanla tanıştı.
Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Ligin 19. haftasında Galatasaray, sahasında Antalyaspor'u konuk etti. Sarı kırmızılılar mücadeleden Feghouli ve Kerem Aktürkoğlu'nun golleriyle 2-0 galip ayrıldı. Bu sonucun ardından Cimbom, ligde 7 hafta sonra kazandı.
Galatasaray'a galibiyeti getiren goller 45+1'de Feghouli ve 52. dakikada Kerem Aktürkoğlu'dan geldi.
Bu galibiyetle birlikte sarı kırmızılılar, 7 maç sonra sahadan 3 puanla ayrılmış oldu.
Galatasaray puanını 27'ye yükseltti. Antalyaspor ise 22 puanda kaldı.
TERİM'İN CEZASI SONA ERDİ
Cezası nedeniyle Fraport TAV Antalyaspor maçında da saha kenarında olamayan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, cezasını tamamladı. Ligin 13. haftasındaki Fenerbahçe derbisinde ihraç edilen Terim, farklı gerekçelerle toplamda 6 maç ceza aldı. Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, Altay, Demir Grup Sivasspor, Medipol Başakşehir ve Adana Demirspor müsabakalarını tribünden takip etmek zorunda kaldı. Takımının başında yer alamayan tecrübeli teknik adam, cezasını tamamlamış oldu.