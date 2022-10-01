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Spor Cim-Bom duvara tosladı!
Spor

Cim-Bom duvara tosladı!

Süper Lig’in 8. haftasında Galatasaray konuk olduğu Adana Demirspor deplasmanında 0-0 berabere kalarak bir puanla İstanbul’a döndü. Ev sahibi ekipte Stambouli 64. dakikada kırmızı kart gördü.

Yeniakit Publisher
2022-10-01 22:03:00 -
Cim-Bom duvara tosladı!

Süper Lig’in 8. haftasında Galatasaray konuk olduğu Adana Demirspor deplasmanında 0-0 berabere kalarak bir puanla İstanbul’a döndü. 9. dakikada sol kanattan ceza sahasına giren Mertens’in dar açıya rağmen vuruşunda top yan ağlarda kaldı.

19. dakikada orta sahadan aldığı topla hızla atağa çıkan Yusuf Sarı’nın sağ kanattan ceza sahasına ortasında, son anda araya giren Nelsson ayak koyarak meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

27. dakikada Emre Akbaba’nın kendi yarı sahasından attığı pasa koşan Onyekuru’dan önce kaleci Muslera ceza sahasına dışına çıkıp kafayla topu uzaklaştırdı.

30. dakikada Rodrigues’in sol kanattan gönderdiği topu Belhanda kafayla ceza sahası içinde Onyekuru’ya indirdi. Kaleci Muslera ile karşı karşıya kalan Onyekuru’un vuruşunda Muslera meşin yuvarlağı son anda kornere çeldi.

33. dakikada Onyekuru’nun sol kanatta ceza yayı civarından yerden şutunda kaleci Muslera topu çeldi. Onyekuru’nun dönen topu bu kez Ndiaye’ye kazandırması üzerine bu futbolcunun vuruşunda, savunma meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

40. dakikada Boey’in sağ kanattan ceza sahasına gönderdiği topla buluşan Kerem Aktürkoğlu’nun vuruşunda savunma son anda ayak koyarak meşin yuvarlağı uzaklaştırdı. Pozisyonu takip eden Yunus Akgün’un vuruşunda top yandan dışarı çıktı.

45+1. dakikada Mertens’in sol kanattan kullandığı serbest vuruşta kaleci Ertaç Özbir yatarak topu çeldi. Adana Demirspor ceza alanı içinde oluşuna karambolde önce Nelsson’un sonra Yunus Akgün’ün yaptığı vuruşlarda savunma topu uzaklaştırdı.

Maçın ilk yarısı 0-0 bitti.

47. dakikada Yusuf’un pasında Emre Akbaba’nın sert şutu savunmadan oyun alanına geri döndü.

64. dakikada Stambouli’nin Mata’ya müdahalesi sonrası hakem Halil Umut Meler, ikinci sarı kartla Adana Demir’i 10 kişi bıraktı.

75. dakikada Mata’nın korner vuruşunda Abdülkerim’in kafası kaleci Ertaç’ta kaldı.

88. dakikada Yunus’un pasında oyuna ikinci yarıda giren Oliveira’nın şutu savunmadan döndü. İlerleyen dakikalarda her iki ekibin de çabaları sonuç vermedi ve maç 0-0 sona erdi.

 

 

 


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