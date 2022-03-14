Cilt sarkmasına karşı en etkili çözüm: Cilt bakımında yeni teknoloji

Cilt sarkması neden olur?

Vücut derisi normalde olması gerektiğinden daha az elastik bir yapıda ise cilt sarkması meydana gelebiliyor. Düzensiz ve hızlı kilo alıp verme sonucu yağ dokusunun kaybedilmesiyle birlikte deri sarkabiliyor. Yaşlanmanın doğal bir sonucu olarak deride sarkık görünüm oluşabiliyor. Vücudu fazla güneşe maruz bırakmak, cildin kolajen üretimini olumsuz yönde etkilediği için sarkma yaşanabiliyor Kötü beslenme biçimi, deri sarkmalarına davetiye çıkarabiliyor.

Sarkmayı önlemek için yapılması gerekenler

Genetik yatkınlık varsa sigara içmekten kaçınmak, güneşten korunmak ve antioksidanlar açısından zengin bir beslenme tercih etmek gerekir. Antioksidanlar, serbest radikallerin neden olduğu hasara karşı savaşmaya yardımcı olur. Kollajen ve elastin üretimini artırmak için önlemler alınırsa cildin gevşekliği yavaşlatılabilir veya kısmen tersine çevrilebilir.

Cilt bakımında yeni teknoloji

Phanes Beauty Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Akın, yaşlanma karşıtı yeni bir cihaz geliştirildiğini belirterek, "Tüm yüz ve vücut sarkmalarını toparlamada kullanılan bu yeni teknoloji; sadece bir uygulama ile sizi yıllar öncesi sağlıklı, kolajen üreten ve gergin bir cilde rahatlıkla kavuşturabiliyor" dedi.

Belli bir yaştan sonra kan dolaşımının ve ciltteki kolajen üretiminin giderek yavaşladığını söyleyen Phanes Beauty Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Akın, "Akne, kuru çizgiler, ince çizgiler, gibi cilt yaşlanması doğal bir faktördür fakat aynı zamanda doğal olmayan faktörler de erken yaşlanmaya sebebiyet verebilir. Cildin iskeletini oluşturan kolajen, elastin lifleri ve hyalüronik asit bulur. Bu lifler cildimizi ağ gibi sarıp ona esneklik, sağlamlık ve gerginlik sağlar. Yaşlanma ile elastin ve kolajen lifler hızla bozulur, kalınlaşır, bükülür ve bu esnada hyalüronik asit miktarı azalır. Bunun neticesinde cilt sarkar, incelir, kırışıklıklar oluşur ve cilt kurur. Özellikle bayanlarda cilt dokusu doğumdan sonra giderek daha hızlı yaşlanmaya başlar. Cilt yaşlanması başladıkça suda eriyen kollajen azalır, bu nedenle cilt elastikiyeti azalır, retiküler doku lifi sertleşir ve cilt yaşlanması hızlanır, bu da kırışıklara, gevşemeye ve sarkmaya sebep olur" dedi.



"Bu cihaz ile genç kalmak zor değil"

Yaşlanma karşıtı bir cihaz geliştirildiğini belirten Akın, "Almanya'da üretimi yapılan HIFU, yüksek odaklanmış ses dalgalarıyla çalışıyor. Bu cihaz ile artık genç kalmak zor değil. Tüm yüz ve vücut sarkmalarını toparlamada kullanılan bu yeni teknoloji; sadece bir uygulama ile sizi yıllar öncesi sağlıklı, kolajen üreten ve gergin bir cilde rahatlıkla kavuşturabiliyor. Uygulama sonrasında ise günlük hayatınıza devam edebilirsiniz. Bu cihaz, uzmanlar tarafından uygulandığı takdirde mükemmel sonuçlar alınabiliyor" şeklinde konuştu.