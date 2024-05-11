Cilt lekelerini silgi gibi siliyor! Uzman doktordan cilt lekelerine karşı güneş kremi tavsiyesi...

Soğuk havanın cildi olumsuz etkilediği yadsınamaz bir gerçek. Peki ya tam tersi; sıcak hava cildi nasıl etkiliyor? Bahar aylarıyla birlikte güneş ışınlarının etkisi daha fazla hissedilmeye başladı. Bunun cilde yararı kadar zararı da dokunuyor.

TRT Haber'den Mine Yagıcı Çiftci'nin haberine göre; Güneş ışınlarına direkt olarak ne kadar maruz kalınırsa zararlı etkileri de o denli artıyor. Başta güneş yanıkları olmak üzere cilt kuruması, alerjik cilt hastalıkları ve akne gibi pek çok sorun beliriyor. Cilt kanseri riskinin artması da cabası…

Peki bahar aylarında en fazla karşılaşılan cilt sorunları neler? Korunmak mümkün mü? Ciltteki kahverengi lekeler nasıl yok edilir? Cilt alerjisinde kimler riskli grupta? Hangi güneş kremi lekeleri giderir? Cilt lekelerine hangi krem iyi gelir? Bahar aylarında hangi cilt sorunları ortaya çıkıyor? Türk Dermatoloji Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Andaç Salman yanıtladı.

SORUNLARIN BAŞINDA ALERJİ GELİYOR

Baharla birlikte hem günler uzadığı hem de açık havada daha fazla vakit geçirildiği için güneş ışınlarına daha çok maruz kalındığını ifade eden Doç. Dr. Salman, ilk olarak deride gelişen kuruluğa dikkat çekiyor:

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“Kış aylarında iç mekanda ısıtıcılar kullanıldığı için bahar aylarının başlarında derimiz daha kuru oluyor. Dolayısıyla bu dönemde nemlendirici kullanmak bunun için uygun olabilir.”

Bahar aylarında karşılaşılan cilt sorunlarının başında kuşkusuz alerjiler geliyor. Doç. Dr. Salman, “Özellikle bahar aylarında atopik dermatit dediğimiz kuruluğa bağlı egzamalarda alevlenme görülebiliyor. Yine polen, toz, ev tozu akarı gibi alerjenlere duyarlı kişilerde bazen cilt lezyonlarında da artış olabiliyor” diyor.

Küçük çocuklar ve bebeklerin deri bariyerleri yetişkinler kadar olgun olmadığı için dışarıdan temas eden alerjenlerden daha fazla etkilenebiliyor. Doç. Dr. Salman, mesleki maruziyete de dikkat çekerek şöyle devam ediyor:

“Özellikle bu dönemlerde bahçede çalışan kişilerde polenlerden, çiçeklerden salınan koku maddelerinden dolayı alerjik reaksiyonlar ortaya çıkabiliyor.”

LEKELERE KARŞI GÜNEŞ KREMİ TAVSİYESİ

Ciltte oluşan lekeler ise bir başka sorun… “Güneş maruziyetinin artmasıyla birlikte cilt tonunda koyulaşma, pigmentasyon bozuklukları görülebiliyor” diyen Doç. Dr. Salman, bunun önüne geçmek için güneş kremi kullanılmasını öneriyor.

Bahar aylarında sıcaklıkla beraber hem terleme hem de yağlanmanın arttığına da değiniyor Doç. Dr. Salman:

“Bu da gözeneklerin tıkanmasına ve akneye neden olabiliyor. Yine sıcaklıkla birlikte terlemenin artması mantar enfeksiyonlarının oluşumu için ideal bir ortam oluyor. Özellikle ayak mantarı ve cilt mantarları nemin, sıcaklığın ve terlemenin artmasıyla daha sık görülebiliyor. Çok sıcak havalarda isilik de karşımıza çıkan bir diğer sorun."

'BAHAR AYLARINDA GÜNEŞTEN KORUNMALIYIZ'

Peki tüm bu rahatsızlıkların önüne geçmek için nasıl bir yol izlemek gerekiyor? Yanıtını Doç. Dr. Salman’dan öğreniyoruz:

“Bilinen bir duyarlılığımız varsa ondan kaçınmak gerekiyor. Eğer yoksa, özellikle açık kalan bölgelerimizde kaşıntılı, kızarık lezyonlar ortaya çıkıyorsa havadan temas eden bir alerjen ya da güneşe bağlı ortaya çıkan bir deri hastalığı düşünülebilir. Bunlar için mutlaka dermatoloji uzmanına başvurmayı öneririz. Ama bunların artmaması için, oluşmaması için alınacak önlemlere bakarsak öncelikle bahar aylarında artan güneşten korunmalıyız. İkincisi kıştan çıktığımız için cildimiz kuruduğundan nemlendirici kullanımını aksatmamalıyız. Üçüncüsü ise herhangi bir ürün kullanıyorsak olabildiğince sade içerikli ve yasal prosedürlere uygun olarak üretilmiş olanları tercih etmeliyiz.”