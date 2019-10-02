Cilt çatlakları özellikle kadınların problemlerindendir. Cildinizin hızlı bir şekilde aşırı derecede gerilmesiyle derinizdeki elastik dokular kırılır ve ortaya cilt çatlakları dediğimiz görüntü meydana gelir. Cilt çatlakları nasıl geçer?

Cilt çatlakları nasıl geçer?

Cilt çatlaklarının kalıtımla sıkı bir bağı vardır. Zayıf dokulara sahip insanlar hızlı kilo alıp verme durumlarında daha çok cilt çatlakları yaşarlar. Özellikle bacaklar, karın bölgesi, kalçalar, göğüsler ve belin arka kısmında görülür. Ayrıca ten rengi de cilt çatlaklarında belirleyici bir ayrıntıdır. Beyaz tenli kişilerde esmer tenli kişilere göre daha çok cilt çatlağı oluşur. Hamile bayanların % 90’nında, ergenlik çağında genç kızların % 70’inde, ergenlik çağında özellikle spor yapan genç erkeklerin % 40’nda cilt çatlağı görülebilmektedir. Cilt çatlaması daha çok ergenlik çağındakileri, hamile bayanları ve böbreküstü bezleri fazla çalışanları etkilemektedir.

Probleminize yeterince dikkat ederseniz, durumu daha iyi hale getirebilirsiniz. Ve sadece bir seçenek var: ovma ve peeling. Kahve, bal ve şekerli vücut peelingi üst tabakasını çıkarmaya yardımcı olurlar. Ve çatlakların daha az görünür hale gelmesini sağlarlar.

Her ne kadar tıbbi olarak çok önem arz etmese de güzellik anlamında rahatsız edici olabilen bu çatlakları azaltabilmek amacıyla (tamamen yok etmek için geliştirilmiş herhangi bir tedavi yöntemi henüz yoktur) en sık kullanılan yöntemler; A vitamini ile desteklenen bakım ve tedavi kremleri, lazer, karboksiterapi tedavi yöntemleridir. Bu yöntemler ile çatlakların gelişimi durdurulabilir bazen de eğer başlangıç seviyelerindeyse gözle görülmeyecek kadar azaltılabilir.

Özellikle A vitamini içeren kremler düzenli olarak 3-6 ay kullanıldığında oldukça etkili bulunmuştur. Bu kremlerin cildi tahriş edebilmesi nedeniyle gün aşırı veya haftanın belli günleri kullanılması gerekebilir. A vitaminli kremler dışında C vitaminli, meyve asitli, büyüme faktörlü, kök hücreli ve antioksidanlı kremler de denenebilir.

Lazer ile uygulanan cilt çatlakları tedavisinde ortalama 4 seans sonrasında çatların renklerinin yüzde 80 oranlarında açıldığını ve dikkatli bakmadığınız sürece görünmediğini fark edebilirsiniz. Ancak cilt çatlakları artık beyaz rengini almış ve uzun bir süredir de bedende yerini almış ise şuanda bu tür çatlakları tamamen yok eden herhangi bir tedavi yöntemi yoktur.