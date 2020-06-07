Çilekli su zayıflatır mı? Çilekli su detoksu nasıl yapılır?

Çilek, içeriğindeki yüksek potasyum değeriyle vücudun asit dengesinin kurulmasını ve hücrelerin içindeki akıcılığı sağlar. Aynı zamanda sinir sistemi ve düzenli kalp ritmi için de önemli bir mineral olmasının yanı sıra, içerdiği vitaminlerle büyük bir etkiye sahiptir.

Bir ay boyunca düzenli olarak çilekli su tüketen kişilerin; vücudundaki fazla su, ödem, iltihaplanmalar ve mikroplar gözle görülür şekilde azalıyor. Özellikle seyahat sonrası oluşan ağırlık hissi ve şişliklerde rahatlamayı da sağlıyor.

İnsan vücudunun toksinleri depolayacağı yer oldukça fazla sayıda ve büyüklüktedir. Toksinler, tüketilen gıdaların sağlıksız ve pis olmasından kaynaklanabilir ya da parazit ve bakterileri vücudun üretmesi sonucunda meydana gelir.

Karaciğer, böbrek ya da bağırsaklarda oluşan semptomlar, toksin çoğalmasına sebep olur. Kişi farketmeksizin, vücudun belli yerlerinde hafif şişliklerle kendini belli eden toksinler, uzun süre aynı yerde, yenen yemeklerle büyümeye devam eder. Sonuç olarak da ; stres, sivilce, yorgunluk, ürik asit, tansiyon, kilo ve ağrı olarak kişiye yansır.

Çilek; bütün bu toksik maddelere yapışarak, vücuttan atılmasını sağlayan vitamin ve mineraller barındırır. Dolayısıyla da vücut, kendini yenilemeye fırsat bulur.

Ödem için;

6 adet çilek, 3 yemek kaşığı limon suyu ve bir tutam naneyi 1 litre suyun içerisine koyun. Ortalama 40 dakika kadar dolapta dinlendirerek gün içerisinde, dilediğiniz miktar ve arlıklarla tüketin.

Ekstra etki görmek istiyorsanız, direkt olarak blenderdan geçirdiğiniz çileklere limon suyu ekleyerek de içebilirsiniz.

Çilek suyu nasıl yapılır?

1 kg çilek, 5 bardak su, 3 su bardağı şeker, 4 damla limon suyu

Suyu kaynatın.

Çilekleri bol suda yıkayıp ayıkladıktan sonra kaynar suyun içine atın.

Yaklaşık 5 dakika daha kaynattıktan sonra ateşten alın.

Tencerinin ağzını kapatın ve 1 saat dinlendirin.

1 saatin sonunda ince bir tülbent yardımıyla çileklerin suyunu süzün.

Süzülen suyu tekrar ocağa alın ve şeker ekleyin.

Sulu bir pekmez kıvamına gelene kadar kaynatın.

Bir sürahiye iki kepçe hazırladığınız çilek konsantresinden dökün ve üzerine soğuk su ekleyin.

Dilerseniz bir litre suyun içerisine biraz nane yaprağı (isteğe bağlı) ve birkaç kesilmiş çilek ile de günlük çilekli suyunuzu yapabilirsiniz.