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Yerel Çıldır Gölü’nde kızak arkasında kebap yaptı
Yerel

Çıldır Gölü’nde kızak arkasında kebap yaptı

Yeniakit Publisher
2024-03-01 11:45:00 -

Yerli ve yabancı turistlerin vazgeçilmezi haline gelen yüzeyi buzla kaplı Çıldır Gölü renkli görüntülere sahne oluyor.

Atlı kızak keyfi, buz pateni, donmuş göl üzerinde yürüme, Eskimo usulü balık tutma gibi birçok eşsiz deneyime ev sahipliği yapan Çıldır Gölü’nde bu kez seyir halindeki atlı kızak arkasında kebap pişirildi.

İstanbul’da faaliyet gösteren meşhur ustalardan ‘Kebapçı Veysel’ olarak bilinen işletme sahibi Çıldır Gölü’nde atlı kızak arkasına kurduğu düzenekle hem atlı kızakla kaydı, hem de kebap pişirdi. Ayrıca Kebapçı Veysel, 'Cano gel özümüze kebap yiyağ' sözü ile vatandaşları Çıldır’a davet etti. O anlar cep telefonuyla kaydedildi.

Kebapçı Veysel, atlı kızak arkasında pişirdiği kebapları ise daha sonra göl üzerindeki diğer misafirlere ikram etti.

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