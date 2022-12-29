Cildi yenileyen ürün: Nohut suyu

Nohut A, C, K, B 6, B 12 ve E vitaminleri bulunmaktadır. Özellikle de barındırdığı A vitaminleri açısından fazlaca zengindir. Bununla beraber beta karoten bakımından da fazlaca zengindir. Ayrıca çok sayıda mineral içeren kalsiyum, magnzeyum, potasyumca da oldukça zengindir. Demir, selenyum ve bakır da içermektedir.

Nohut suyunun çok fazla faydalı alanları vardır. Doğal sağlık ve güzellik anlamında yaşatmış olduğu sonuçlara inanamayabilirsiniz. Cilt bakımı, zayıflamak ve daha enerji dolu hissetmeniz adına nohut sularından faydalanabilirsiniz. Vücudunuzda oluşan ödemi atmakta olan nohut suları bağırsakları yumuşatan bir etkisi vardır.

Sindirim sistemlerini temizleyen ve de bununla birlikte kabızlığı önleyen şifalıkta, sağlıklı bir şekilde kilo verme süreçlerinize yardımcı olan bir besin kaynağıdır. Besin değeri bir hayli yüksek olan nohutlar, günlük enerji miktarlarınızı karşılamaktadır. Nohutların içermiş olduğu mineraller, yağların yanmasını ve kolay bir şekilde zayıflamanıza yardımcı olmaktadır. Metabolizmalarınızı hızlandırmayı sağlayan nohut suları sizlere sağlıklı bir beden yapısı sunmaktadır.

Cilt bakımı husunda doğal bir güzellik kaynağı olan nohut sularının sivilce ve siyah noktaları yok eden bir yapısı vardır. Cilt güzelliğiniz adına çok sık nohut suyu tüketin ya da cildinize nohut suyu sürün. Yaşlanmaya karşı ve hücreleri destekleyen etkisiyle bilinir. Sigara içmekte olan herkesin akciğerlerin temizlenmesi hususunda, nohut sularından yararlanmak gereklidir. Diş ve diş eti hastalıkları adına iltihap önleyici bir görevi olan nohut suları dişlerinize iyi gelecektir. Bağırsak da bulunan kurtları ve de parazitleri düşüren nohut suları, bağırsaklarınızı temizleyecektir.

Nohut suyunun hazırlanışı

İki bardak sıcak su ve bir avuç nohut sizler için yeterli olacaktır. İlk önce suyu kaynatarak kavanozun içine dökün. Daha sonra içine nohutları da ilave ederek kavanozun kapağını kapatın ve sabaha kadar bekletin. Sabah kavanozun kapağını açıp şifa niyetine içebilir ya da cildinize sürebilirsiniz.

hayatkolay.com'un haberine göre; nohut suları kısa zaman içinde olumlu etkilerini göstermeye başlayacaktır.