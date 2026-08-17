  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Kana doymayan siyonist çeteden küstah çağrı: Gazze'yi tamamen işgal edip Filistinlileri sürün Şamil Tayyar ile Erkan Mumcu birbirine girdi! Tayyar: Ayık değilken klavyeden uzak dur! Mumcu: Gel yüzüme söyle! Yiyor mu? Milletvekili Doğan Bekin’den uyarı! Siyonist ve ABD planlarına karşı Mekke Anlaşması revize edilmeli! 40 yıllık yazışmalar bir bir arşivden çıkarıldı! Mason locaları Kuriş’in önünü işte böyle açtı Depodan 200 kg altın çıkmıştı! Kuriş o şirketin yönetim kurulu’ndaymış Can Ataklı, İmamoğlu taraftarlarının sinir uçlarıyla oynuyor “İmamoğlu olamıyor herhalde Özel aday olur” CHP’li isimden Sözcü spikerine sert tepki: “Sen ne utanmaz yalancı ve müfterisin!” Bakan Şimşek rakamları duyurdu: Bütçede dikkat çeken tablo ortaya çıktı Yenilgiyi kabullenemeyen Trump'tan komik savunma! En azından onların nükleeri yok Zıvanadan çıkan eşkıyadan yeni tehdit: Umman yolumuza çıkarsa bombalarız!
Kadın - Aile Cildi onaran ve yenileyen doğal krem tarifi! Karbonat ve Hindistan cevizi yağı: İstenen kusursuz cilde sahip olun
Kadın - Aile

Cildi onaran ve yenileyen doğal krem tarifi! Karbonat ve Hindistan cevizi yağı: İstenen kusursuz cilde sahip olun

Yeniakit Publisher
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Cildi onaran ve yenileyen doğal krem tarifi! Karbonat ve Hindistan cevizi yağı: İstenen kusursuz cilde sahip olun

Kabul etmek gerekir ki birçoğumuzun cildi zamanla birçok nedene bağlı olarak yıpranmakta ve zarar görmektedir. Karbonat ve Hindistan cevizi yağıyla zarar gören cildi onarın. Kusursuz bir cilde sahip olmak için günlük, haftalık ve aylık yapmanız gereken 20 basit şey

Kabul etmek gerekir ki birçoğumuzun cildi zamanla birçok nedene bağlı olarak yıpranmakta ve zarar görmektedir. Ergenlik dönemine kadar pırıl pırıl kaymak gibi olan cildimiz sivilce izleri, siyah noktalar, güneşten kaynaklanan ya da hamilelik sürecinde oluşan doğum lekeleri gibi sorunlarla karşı karşıya kalır. Bugün sizlerle cildinizde var olan her türlü probleme karşı etkili olacak cildi onaran ve yenileyen doğal krem tarifi paylaşacağız.

Bu krem sayesinde cilt lekeleri ve yara izleri zaman içerisinde ortadan kalkmaktadır. Pürüzsüz, pırıl pırıl parlayan adeta bir bebek gibi yumuşacık bir cilde sahip olmak istiyorsanız bu tarifimizi denemenizi tavsiye ederiz. Cildinize uygulamadan önce mutlaka elinizi üzerinde alerjik bir durum oluşturup oluşturmadığını test etmeniz gerekir.

Karbonat ve Hindistan Cevizi Yağı İle Hazırlanan Krem

Malzemeler;

Hindistan cevizi yağı (2 yemek kaşığı)
Karbonat (1 yemek kaşığı)
Hazırlanışı;

İki yemek kaşığı soğuk sıkım katı Hindistan cevizi yağını bir kap içerisinde erimesini bekleyin. Daha sonra içerisine 1 yemek kaşığı karbonat ilave ederek karıştırın. Pastalarda kullandığımız kabartma tozu olmayacak sodyum bikarbonat olarak satılan karbonat kullanılması gerekiyor. Cildin onarılmasını ve yenilenmesini sağlayan karbonat ve Hindistan cevizi yağı ile hazırlanan cilt kremi 5 dakika içerisinde hazır olacaktır. Sıvı hale gelen Hindistan cevizi tekrar katılaşınca kullanıma hazır olacaktır.

Cildi Onaran Ve Yenileyen Doğal Krem Nasıl Uygulanır?

Haftada 3 gün gece yatmadan önce temizlenmiş cildinize bu kremi sürmeniz, çok kısa bir süre içerisinde etkisini gösterecektir. Karbonatın ölü deriyi atma, leke giderici özelliği, sivilce ve akneler karşısındaki etkisiyle Hindistan cevizi yağının doğal nemlendirici özelliği ve kırışıklık giderici etkisi bir araya gelince ortaya çok güzel sonuçlar çıkmaktadır. Cildi hassas ve tahriş olmaya müsait olanlar, karbonat kullanımını bir yemek kaşığı yerine 1 tatlı kaşığı şekline kullanabilirler.

Doğal Cilt Onarıcı Krem

Hindistan cevizi yağı, E vitamini ve shea yağı ile cildinizi onaran ve lekelerin görünümünü azaltan doğal kremi evde kolayca hazırlayabilirsiniz. Bu karışım cildi derinlemesine nemlendirir ve hücre yenilenmesini destekler.

Gerekli Malzemeler

3 yemek kaşığı eritilmemiş saf hindistan cevizi yağı

1 yemek kaşığı saf shea yağı1 tatlı kaşığı E vitamini yağı

5 damla lavanta yağı (isteğe bağlı)

Hazırlanışı ve Uygulama

Karıştırma: Hindistan cevizi yağı ve shea yağını derin bir kaba alın.

Köpürtme: Mikser veya çırpıcı ile krema kıvamına gelene kadar 3-4 dakika çırpın.

Ekleme: E vitamini ve lavanta yağını ekleyip tekrar karıştırın.

Saklama: Temiz bir cam kavanoza koyun. Oda sıcaklığında saklayın.

Uygulama: Her gece temiz cildinize masaj yaparak sürün.

Karbonat ve Hindistan cevizi yağı ile yapılan ev yapımı maske, cildi ölü derilerden arındıran ve yoğun nem sağlayan popüler bir doğal onarıcı kremdir.

Günlük, haftalık ve aylık olarak uygulayabileceğiniz 20 basit şey.

Günlük Rutin (Her Gün)Sabah ve akşam yüz temizliği: Cildinizi günün birikimlerinden arındırmak için tipinize uygun bir temizleyici kullanın.
Tonik uygulaması: Gözenekleri dengelemek ve cildi tazelemek için nazik bir tonik sürün.

Nemlendirici kullanımı: Cildin nem bariyerini korumak için sabah-akşam nemlendirici uygulayın.

Güneş kremi: Evde veya dışarıda, her gün en az 15-30 SPF güneş koruyucu sürün. Bol su tüketimi: Cildin esnekliği ve nemi için günde 2-2.5 litre su için.

Makyajla uyumamak: Yatmadan önce cildinizi makyajdan tamamen arındırın.
Göz çevresi bakımı: Hassas göz çevresine özel bir kremle nem desteği sağlayın.
Dengeli beslenme: Şeker ve işlenmiş gıdalardan kaçınıp taze sebze-meyve tüketin.
Yastık kılıfı temizliği: Yüzünüzün temas ettiği kılıfı sık sık değiştirin veya temiz tutun.

Yeterli uyku: Cildin kendini onarması için 7-8 saat kesintisiz uyuyun.

Haftalık Rutin (Haftada 1-2 Kez)Nazik peeling (Eksfoliasyon): Ölü derileri temizlemek için cildinize uygun bir peeling yapın.

Arındırıcı maske: Kil veya nem maskeleriyle cildin ihtiyacına göre bakım yapın.

Dudak bakımı: Dudaklardaki ölü deriyi atıp nemlendirici maske uygulayın.

Fırça ve sünger temizliği: Makyaj fırçalarınızı ve süngerlerinizi bakterilerden arındırın.

Yüz masajı: Kan dolaşımını hızlandırmak için 5 dakikalık bir yüz masajı uygulayın.

Detoks günü: Cildi yormayacak hafif ve bitkisel ağırlıklı beslenmeye özen gösterin

Aylık Rutin (Ayda 1 Kez)

Profesyonel cilt bakımı: Derinlemesine temizlik için uzman desteği alın.

Kaş ve yüz tüyleri: Yüz bölgesi tüylerini veya kaş şeklinizi tazeleyin.

Ürün kontrolü: Kozmetik ve bakım ürünlerinizin son kullanma tarihlerini gözden geçirin.Genel yaşam değerlendirimi: Stres, uyku ve beslenme düzeninizi cildinize yansımalarına göre güncelleyin.

Ne elma ne üzüm en sağlıklı sirke oymuş! Mideyi pamuk gibi yapıyor
Ne elma ne üzüm en sağlıklı sirke oymuş! Mideyi pamuk gibi yapıyor

Kadın - Aile

Ne elma ne üzüm en sağlıklı sirke oymuş! Mideyi pamuk gibi yapıyor

5000 yıllık kuru kayısı: Türkiye’nin kayısıdaki gücü dudak uçuklatıyor
5000 yıllık kuru kayısı: Türkiye’nin kayısıdaki gücü dudak uçuklatıyor

Aktüel

5000 yıllık kuru kayısı: Türkiye’nin kayısıdaki gücü dudak uçuklatıyor

Banyo temizliği için çok etkili 7 yöntem! Herkes için daha pratik olan yöntemi getirdik: Sorunları engelledi
Banyo temizliği için çok etkili 7 yöntem! Herkes için daha pratik olan yöntemi getirdik: Sorunları engelledi

Kadın - Aile

Banyo temizliği için çok etkili 7 yöntem! Herkes için daha pratik olan yöntemi getirdik: Sorunları engelledi

Öksürük kesen ve enerji veren müthiş karışım!
Öksürük kesen ve enerji veren müthiş karışım!

Kadın - Aile

Öksürük kesen ve enerji veren müthiş karışım!

Arap kurabiye: Böyle yapıp servis edin
Arap kurabiye: Böyle yapıp servis edin

Kadın - Aile

Arap kurabiye: Böyle yapıp servis edin

Kirpikleri 3 günde doğal olarak uzatan ve gürleştiren kür: Siz uygulayın! Biz listede yer alan detayı paylaştık
Kirpikleri 3 günde doğal olarak uzatan ve gürleştiren kür: Siz uygulayın! Biz listede yer alan detayı paylaştık

Kadın - Aile

Kirpikleri 3 günde doğal olarak uzatan ve gürleştiren kür: Siz uygulayın! Biz listede yer alan detayı paylaştık

Vücuttaki zehri atın: Rahatsız eden zehirden kurtulmanın yolları
Vücuttaki zehri atın: Rahatsız eden zehirden kurtulmanın yolları

Kadın - Aile

Vücuttaki zehri atın: Rahatsız eden zehirden kurtulmanın yolları

Dünyanın en sağlıklı besini seçildi: Tükettiğiniz anda hasarlı hücreleri hedef alıp yeniliyor: Yine şaşırtmadı!
Dünyanın en sağlıklı besini seçildi: Tükettiğiniz anda hasarlı hücreleri hedef alıp yeniliyor: Yine şaşırtmadı!

Kadın - Aile

Dünyanın en sağlıklı besini seçildi: Tükettiğiniz anda hasarlı hücreleri hedef alıp yeniliyor: Yine şaşırtmadı!

Müjde! Ahşap zeminler artık eskisinden daha yeni görünecek
Müjde! Ahşap zeminler artık eskisinden daha yeni görünecek

Kadın - Aile

Müjde! Ahşap zeminler artık eskisinden daha yeni görünecek

Evde çekirdekten hurma ağacı çimlendirme nasıl yapilir?
Evde çekirdekten hurma ağacı çimlendirme nasıl yapilir?

Kadın - Aile

Evde çekirdekten hurma ağacı çimlendirme nasıl yapilir?

Karadut şerbeti... Bu adeta ilaç, yapması basit!
Karadut şerbeti... Bu adeta ilaç, yapması basit!

Kadın - Aile

Karadut şerbeti... Bu adeta ilaç, yapması basit!

Su bazlı vitaminlerde (C, B grubu) ne zaman alınmalı: Aman dikkat birden almayın, doğru demeyin!
Su bazlı vitaminlerde (C, B grubu) ne zaman alınmalı: Aman dikkat birden almayın, doğru demeyin!

Kadın - Aile

Su bazlı vitaminlerde (C, B grubu) ne zaman alınmalı: Aman dikkat birden almayın, doğru demeyin!

Mum çiçeği bakımı ve yetiştiriciliği nasıl yapılır?
Mum çiçeği bakımı ve yetiştiriciliği nasıl yapılır?

Kadın - Aile

Mum çiçeği bakımı ve yetiştiriciliği nasıl yapılır?

Cam gibi enfes elma reçeli: Fatih Sultan Mehmet'in döneminde de meşhurdu...
Cam gibi enfes elma reçeli: Fatih Sultan Mehmet'in döneminde de meşhurdu...

Kadın - Aile

Cam gibi enfes elma reçeli: Fatih Sultan Mehmet'in döneminde de meşhurdu...

Sızma zeytinyağı ile yapılan sağlıklı yemek: Kırlangıç yüzgeci!
Sızma zeytinyağı ile yapılan sağlıklı yemek: Kırlangıç yüzgeci!

Kadın - Aile

Sızma zeytinyağı ile yapılan sağlıklı yemek: Kırlangıç yüzgeci!

Dişçiye gitmeden 5 dakikada plak çıkarma
Dişçiye gitmeden 5 dakikada plak çıkarma

Kadın - Aile

Dişçiye gitmeden 5 dakikada plak çıkarma

Kuruyan orkidenin köküne onu dökerseniz...
Kuruyan orkidenin köküne onu dökerseniz...

Kadın - Aile

Kuruyan orkidenin köküne onu dökerseniz...

 

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Kuriş operasyonunun ardından Süleyman Hilmi Tunahan'ın torunu konuştu! "Tüm pislikler ortaya dökülecek"
Gündem

Kuriş operasyonunun ardından Süleyman Hilmi Tunahan'ın torunu konuştu! “Tüm pislikler ortaya dökülecek”

Eski AK Parti Milletvekili Fatih Süleyman Denizolgun, 'Alihan Kuriş Suç Örgütü' soruşturması kapsamında Ümraniye’de yapılan aramanın ardında..
‘Altınlar kuyumcuda ele geçirildi’ yalanı: Kurişlerin evindeki servet için açıklama geldi!
Gündem

‘Altınlar kuyumcuda ele geçirildi’ yalanı: Kurişlerin evindeki servet için açıklama geldi!

Alihan Kuriş Suç Örgütü’ne yönelik yürütülen dev soruşturmada köşeye sıkışan örgüt militanlarının sosyal medyada yaymaya çalıştığı "Altınlar..
Türksat'ta yeni dönem başladı! Kanallar değişti: Televizyonunuz çekmiyorsa bu ayarı yapın
Gündem

Türksat'ta yeni dönem başladı! Kanallar değişti: Televizyonunuz çekmiyorsa bu ayarı yapın

Türkiye'de milyonlarca televizyon izleyicisini ilgilendiren büyük uydu geçişi gerçekleştirildi. Uydu güncellemesini yapmayanlara hemen yapma..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23