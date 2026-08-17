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Ekonomi Bakan Şimşek rakamları duyurdu: Bütçede dikkat çeken tablo ortaya çıktı
Ekonomi

Bakan Şimşek rakamları duyurdu: Bütçede dikkat çeken tablo ortaya çıktı

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Bakan Şimşek rakamları duyurdu: Bütçede dikkat çeken tablo ortaya çıktı

Küresel çalkantılara ve dezenflasyon için feragat edilen vergilere rağmen ekonomi yönetimi hedeflerden taviz vermiyor. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ocak-temmuz döneminde faiz dışı bütçe fazlasının 470 milyar TL’ye ulaştığını ilan ederek mali disiplinin kararlılıkla sürdürüldüğünü vurguladı.

Bütçe dengesi verilerine ilişkin bir açıklama yayınlayan Mehmet Şimşek, jeopolitik gelişmelerin olumsuz etkilerine rağmen mali disiplini koruduklarını vurgularken faiz dışı bütçe fazlasının ocak-temmuz döneminde geçen yıla göre 228 milyar TL artarak 470 milyar TL'ye ulaştığını ifade etti.

Ekonomi alanında çalışmalar devam ediyor.

Enflasyonla mücadele için belirlenen yol haritası kararlı bir şekilde uygulanırken sıkı para politikası sürdürülüyor.

Sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bütçe dengesi verilerini değerlendirdi.

"JEOPOLİTİK GELİŞMELERE RAĞMEN MALİ DİSİPLİNİ KORUYORUZ"

Hedefler konusunda emin adımlarla ilerlediklerini belirten Şimşek, "Jeopolitik gelişmelerin olumsuz etkilerine rağmen mali disiplini koruyoruz.

Dezenflasyonu desteklemek amacıyla eşel mobil uygulaması kapsamında önemli ölçüde vergi gelirinden feragat etmemize ve iç talepteki dengelenmenin gelir performansı üzerindeki etkilerine rağmen bütçe hedeflerimiz doğrultusunda ilerliyoruz." dedi.

FAİZ DIŞI BÜTÇE FAZLASINDA ARTIŞ

İç ve dış borçlardaki azalmaya dikkat çeken Bakan, şunları kaydetti:

“Borç yükünün azaltılmasında önemli bir faktör olan faiz dışı bütçe fazlası ocak-temmuz döneminde geçen yıla göre 228 milyar TL artarak 470 milyar TL'ye ulaştı.

Finansman koşullarını gözeterek yurt içi borç çevirme oranımızı yüzde 87 seviyesinde tuttuk.”

"DEZENFLASYON SÜRECİNİ DESTEKLEMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Şimşek açıklamasının sonunda "Gelir politikalarımızda artan etkinlik ve güçlenen harcama disiplini ile sağladığımız mali alanı öncelikli alanlara yönlendirmeye ve dezenflasyon sürecini desteklemeye devam edeceğiz." dedi.

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