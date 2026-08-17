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Ekonomi ŞOK Marketler'den 6 ayda 167,8 milyar ciro
Ekonomi

ŞOK Marketler'den 6 ayda 167,8 milyar ciro

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ŞOK Marketler'den 6 ayda 167,8 milyar ciro

ŞOK Marketler, 2026 yılının ilk yarısında satışlarını geçen yılın aynı dönemine göre reel olarak yüzde 7 artırarak 167,8 milyar TL'ye ulaştırırken, yeni mağaza yatırımları ve güçlü operasyonel yapısıyla büyümesini sürdürdü.

ŞOK Marketler, 2026 yılı ilk yarı finansal sonuçlarını Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) açıkladı. Şirket, yılın ilk altı ayında satışlarını geçen yılın aynı dönemine göre reel olarak yüzde 7 artırarak 167,8 milyar TL'ye ulaştırdı. Mağaza sayısını 11 bin 175'e, çalışan sayısını ise 52 bin 790'a çıkaran ŞOK Marketler, yeni mağaza yatırımları, güçlü tedarik zinciri ve verimlilik odaklı operasyonel yapısıyla istikrarlı performansını sürdürdü.

YENİ MAĞAZALARLA BÜYÜMEYİ SÜRDÜRDÜ

ŞOK Marketler, yılın ilk yarısında Türkiye genelinde yeni mağaza yatırımlarına devam etti. Açılan mağazaların önemli bölümünü alışveriş deneyimini zenginleştiren yeni mağazalar oluşturdu. ŞOK Marketler'in standart mağazalarına kıyasla daha büyük satış alanı ve daha geniş bir ürün portföyüne sahip olan yeni konsept mağazalarında müşterilere kafe, yeme-içme alanları, günlük taze fırın ürünleri, hazır yemek seçenekleri gibi yenilikler sunuluyor.

GIDA GÜVENLİĞİ YATIRIMLARI

Gıda güvenliği alanındaki yatırımlarını sürdüren ŞOK Marketler, pestisit analizi uygulamasının kapsamını genişletmeye de devam ediyor. Meyve-sebze tedarik platformlarında kurulan son teknoloji laboratuvarlarda taze meyve ve sebzeler raflara ulaşmadan önce pestisit analizinden geçiriliyor. Domatesle başlayan uygulama, daha sonra biber grubu ve narenciye ürünlerini kapsayacak şekilde genişletildi. Üreticilere analiz sonuçları doğrultusunda geri bildirim sağlanırken, ziraat mühendisleri aracılığıyla doğru ilaçlama ve doğru tarım uygulamaları hakkında eğitim veriliyor. Analiz sonuçları QR kodlar aracılığıyla Cepte ŞOK uygulaması üzerinden müşterilerle de paylaşılıyor.

ULUSLARARASI BEĞENİ

ŞOK Marketler, International Taste Institute'un 2026 Üstün Lezzet Ödülleri'nde 13 öz markalı ürünüyle ödüle layık görüldü. Lezzetleriyle uluslararası ölçekte takdir gören bu ürünler, tüketicinin beğenisini kazanmaya devam ediyor.

DEMİREL; DEĞER ÜRETMEYE DEVAM EDECEĞİZ

2026 yılı ilk yarı sonuçlarını değerlendiren ŞOK Marketler CEO'su Uğur Demirel, "2026 yılının ilk yarısında güçlü finansal performansımızı operasyonel yatırımlarımız ve verimlilik odaklı yaklaşımımızla destekleyerek büyümemizi sürdürdük. Yeni mağazalarımızla erişim ağımızı genişletirken, yeni ŞOK 2.0 mağaza konseptimizle müşterilerimize daha modern, konforlu ve zengin bir alışveriş deneyimi sunuyoruz. Tüketicinin günlük yaşam alışkanlıklarına uygun pratik çözümler sunan Cepte ŞOK uygulamamızla dijital kanallarımızı güçlendirirken, müşterilerimize online siparişlerinde mağaza fiyatlarıyla alışveriş yapma imkânı sunuyoruz. Yeni nesil sadakat programımız Win ile hem mağazalarımızda hem de online kanallarımızda müşterilerimize alışverişlerinde çeşitli avantajlar sağlıyoruz. Gıda güvenliği alanında ise pestisit analizi uygulamamızın kapsamını genişletmeye devam ediyoruz. Amacımız müşterilerimize güvenle tüketebilecekleri taze meyve-sebzeleri ulaştırırken, üreticilerimizin doğru tarım uygulamalarını da desteklemek. Önümüzdeki dönemde de operasyonel mükemmeliyet, dijitalleşme ve müşteri deneyimine odaklanan yatırımlarımızı sürdürerek tüm paydaşlarımız için değer üretmeye devam edeceğiz" dedi.

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Yorumlar

Recep Aydın / Sosyal Bilimci

NE HİKMETSE ETİKETLERDEKİ KAZIKLAR BÜYÜDÜKÇE BUNLARIN SATIŞLARI ARTIYOR! ŞOK Marketler'in 2026 yılının ilk yarısında cirosunu yüzde 7 reel büyüme ile 167,8 milyar TL’ye fırlatması, modern finans dünyasının en büyük gizemlerinden birini resmi olarak kanıtladı: Türk tüketicisi, fiyat etiketindeki sıfırlar arttıkça o markete daha büyük bir aşkla bağlanıyor. Ekonomi kitapları "fiyat artarsa talep düşer" diyedursun, bizim insanımız kasada ödediği meblağ büyüdükçe adeta mistik bir gurur duyuyor ve bir sonraki alışveriş için ŞOK kollarına koşuyor.Bu dikey yükselişin arkasında yatan psikoloji aslında oldukça derin. Vatandaş, dün 10 liraya aldığı gofretin bugün 40 lira olduğunu görünce öfkelenmek yerine, "Vay canına, ben ne kadar değerli ve lüks bir şey tüketiyorum" diyerek kendini şımartılmış hissediyor. Cüzdanı her hafiflediğinde hafiflikle birlikte gelen bir aydınlanma yaşıyor. "Ucuzdur vardır bir illeti, pahalıdır vardır bir hikmeti" felsefesiyle büyüyen bir nesil için, ŞOK tabelasının altından geçip içeri girmek artık sıradan bir mutfak alışverişi değil, adrenalin dolu bir finansal hayatta kalma mücadelesine dönüşmüş durumda.Milyarlarca liralık bu devasa cironun gizli kahramanları ise elbette aktüel ürünler reyonunun önünde pusuya yatan teyzeler ve amcalar. Evde zaten üç tane olan plastik süzgecin rengi biraz daha parlak diye kasaya 100 lira bırakırken, aslında ülkenin perakende devine yön verdiklerinin farkındalar. ŞOK, müşterisini o kadar iyi tanıyor ki, her zam dalgasıyla birlikte mağaza sayısını artırarak adeta "Biliyoruz, canınız sıkıldıkça gelip nakit akışınızı bize teslim etmek istiyorsunuz, o yüzden her sokağa bir tane açtık" mesajı veriyor. Sonuç olarak, kasada ödenen her fazla kuruş, bir sonraki çeyrekte "yüzde 7 reel büyüme" olarak gazete başlıklarını süslüyor ve tüketici de "Bak gördün mü, benim aldığım deterjan sayesinde şirket yine rekor kırmış" diyerek haklı bir gururla evine dönüyor.
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