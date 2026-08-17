Piramitler nasıl yapıldı? Hala çözemediler! Bir iddia daha

İŞÇİLERİN SU İHTİYACINI DA KARŞILAMIŞ OLABİLİR Dev sistemin tek amacı taş taşımak olmayabilir. Araştırmacılara göre depolanan su, piramit inşaatında çalışan binlerce kişinin günlük ihtiyacının karşılanmasında da kullanılmış olabilir. Suyun ayrıca inşaat sırasında kullanılan harcın hazırlanmasında ve çalışma alanının temizlenmesinde değerlendirilmiş olabileceği belirtiliyor. Sistemin en önemli işlevlerinden birinin ise Kızıl Piramit ve çevresindeki inşaat alanını ani sellerden korumak olduğu düşünülüyor. 4 BİN 600 YILLIK MÜHENDİSLİK Sistemin Firavun Sneferu dönemine, yaklaşık MÖ 2613-2589 yıllarına tarihlenebileceği değerlendiriliyor. Sneferu, Mısır piramit mimarisinin gelişiminde kritik bir isim olarak biliniyor. Dahşur'daki Kızıl Piramit de düzgün yüzeyli piramit mimarisinin en erken ve en önemli örneklerinden biri kabul ediliyor. Yeni bulgular doğruysa, piramidin çevresindeki mühendislik yalnızca dev taş yapıdan ibaret değildi. İnşaat alanı, suyun depolanması, yönlendirilmesi ve tahliye edilmesini sağlayan büyük ölçekli bir altyapıyla birlikte planlanmış olabilir. ESKİ BİR FELAKETTEN DERS ALMIŞ OLABİLİRLER Araştırmacılar dikkat çekici bir başka ihtimali daha gündeme getirdi. Dünyanın bilinen en eski barajlarından Sadd el-Kafara, Dahşur'un yaklaşık 19 kilometre uzağında bulunuyor. Barajın yetersiz tahliye sistemi nedeniyle meydana gelen büyük bir sel sonucunda yıkıldığı biliniyor. Araştırmacılara göre Kızıl Piramit'in mühendisleri bu felaketten ders çıkarmış ve çok daha güçlü bir tahliye sistemine sahip hidrolik altyapı geliştirmiş olabilir. PİRAMİTLERİN SIRRINDA YENİ KAPI Yeni keşif, piramitlerin nasıl inşa edildiği sorusuna tek başına kesin bir cevap vermiyor. Ancak Eski Mısırlıların büyük inşaat projelerinde suyu çok daha kapsamlı biçimde kullanmış olabileceğine ilişkin önemli bir ipucu sunuyor. Kızıl Piramit'in hemen yanı başında bulunan ve 231 milyon litre suyu yönetebilecek kapasitede olduğu hesaplanan 4 bin 600 yıllık sistem, antik Mısır mühendisliğinin sanılandan çok daha ileri bir seviyede olabileceğini bir kez daha ortaya koyuyor.