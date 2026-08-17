Can Ataklı, İmamoğlu taraftarlarının sinir uçlarıyla oynuyor “İmamoğlu olamıyor herhalde Özel aday olur”

Son günlerde Ekrem İmamoğlu aleyhindeki çıkışlarıyla İmamoğlu taraftarlarını çıldırtan gazeteci Can Ataklı, açıklamalarına devam edemiyor.

Youtube kanalından yolsuzluk ve rüşvetten tutuklu Ekrem İmamoğlu’na yönelik yorumlarını sürdüren Can Ataklı, İmamoğlu’nun devam eden üç davadan mahkûmiyet alması halinde Cumhurbaşkanı adayı olamayacağını belirterek, toplumun da bunu gördüğü için CHP’den istifasına ilgi göstermediğini söyledi.

“İMAMOĞLU ADAY OLAMIYOR HERHALDE ÖZEL ADAY OLUR”

Can Ataklı şunları söyledi: “İmamoğlu’nun adeta tetikçiliğini yaptığını gördüğüm bir takım gazeteciler ve yorumcular, İmamoğlu’nun istifasından sonra pek konuşulmamasından, etki yaratmamasından şaşkınlar. Çıkıp ekranlarda söylüyorlar. ‘Yahu bu adam istifa etti CHP’den. Bu adam 17 milyon CHP’linin oyuyla Cumhurbaşkanı adayı ilan edilmişti. CHP’den istifa etti, hiçbir etkisi olmuyor’ diye şaşkınlıklarını dile getiriyorlar ve 17 milyon kişinin niye tepki göstermediğini soruyorlar. Tepki deyince karşı çıkmak değil, lehte ‘Helal olsun İmamoğlu da istifa etti’ alkış, kıyamet, havai fişekler filan niye yok? Buna şaşırmışlar. Bakın ben size söyleyim niye yok. Kamuoyu artık şunu gördü; 17 milyon imzayı verenlerin herhalde 10 milyonu şu gerçeği gördü: İmamoğlu aday olamıyor bu koşullarda. Yani hakkında bu davalar varken, davalar derken İBB davasını demiyorum. En son oradan mahkûmiyet alırsa zaten aday olamıyor. Ama ondan önce bir ‘Ahmak’ davası nedeniyle verilen bir siyasi yasak var o kesinleşebilir. İki: Casusluk davası var, o kesinleşirse zaten aday olamaz. Üç: Diploma. Ama sonuçta karara bağlandığı zaman İmamoğlu aday olamıyor. Toplum da bunu artık fark etti. Zaten Özgür Özel’in rüzgâr alması, o konuda da şey yarattı. Herhalde Özgür Özel aday olur.”