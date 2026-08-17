CHP’li isimden Sözcü spikerine sert tepki: “Sen ne utanmaz yalancı ve müfterisin!”

CHP’li Gazeteci Tolgahan Erdoğan, “CHP gitti, Menderes Belediyesi’ni elleriyle AK Parti’ye teslim etti” diyen Sözcü TV spikeri Serap Belovacıklı’ya sosyal medyadan verdiği cevapta; “Serap Belovacıklı sen ne kadar utanmaz, yalancı ve müfterisin… CHP Belediye Meclis Üyeleri oylamaya katılmadı. CHP oyları ile kazanılmış bir belediye CHP’de kalması gerekirken, Yeni Parti son dakika aday çıkartarak AK Parti’ye hizmet etti. Etimesgut Belediyesi CHP’nindi yine CHP’nin kaldı. Boş yapmayın. Haberci haberi sunar. Sen yorumu yapıp, bir de yorum sizin demiyor musun? Gerçekten trollükte üstünüze tanımıyorum” ifadeleriyle, yalanlarla toplumu yönlendirmeye çalışmasına tepki gösterdi.