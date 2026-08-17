Yenilgiyi kabullenemeyen Trump'tan komik savunma! "En azından onların nükleeri yok"
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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ABD Başkanı Donald Trump, İran'daki hezimetini gölgelemek amacıyla komik duruma düştü. Sürekli İran'ı acizmiş gibi göstermeye çalışan Trump, bu sefer de "En azından nükleerleri yok" diyerek kendilerini tatmin etme telaşına düştüler.
ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın hiçbir şekilde nükleer silaha sahip olamayacağını belirterek birinci önceliklerinin bu olduğunu vurguladı.
ABD Başkanı Donald Trump, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, İran'ın nükleer programına ilişkin değerlendirmede bulundu. Birinci önceliklerine dikkati çeken Trump, “Bir numaralı hedef, İran'ın hiçbir şekilde, hiçbir koşulda ve hiçbir formda nükleer silaha sahip olamamasıdır ve her zaman da öyle kalacaktır” ifadelerini kullandı.