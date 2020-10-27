Çıktığı ağaçtan inemeyen kediyi itfaiye ekipleri kurtardı
KONYA (AA) - Konya'nın Beyşehir ilçesinde, çıktığı ağaçta mahsur kalan kediyi, itfaiye ekipleri kurtardı.
Atatürk Caddesi'ndeki çay bahçesinde bulunan ağacın üzerinde bir kedinin mahsur kaldığının haber verilmesi üzerine itfaiye ekipleri harekete geçti.
Caddede polis de tedbir alırken itfaiye ekipleri yüksekliği yaklaşık 10 metreye ulaşan çam ağacının dalına merdiven uzattı.
İtfaiye görevlisi merdivenle kediyi mahsur kaldığı ağaçtan alarak indirdi.
Çevredeki hayvansever esnaf ve vatandaşlar, uzun süredir ağaçta kaldığını fark ettikleri kediye tavuk döneri ve su verdi.