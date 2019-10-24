Çikolata kisti nedir? Çikolata kisti gebeliğe engel midir?

Çikolata kisti, günümüzde sıkça karşılaşılan kadın hastalıklarından biri. Hızlı büyüyen çikolata kistleri tedavi edilmezlerse kısırlığa varan ciddi sağlık sorunlarına yol açabiliyor. Çikolata kisti gebeliğe engel midir? İşte çikolata kisti hakkında merak edilenler...

Çikolata kisti (Endometriozis) nedir?

Çikolata kistinin en önemli iki şikayeti; ağrı ve kısırlıktır. Ağrı devamlı alt karın ağrısı, ağrılı adet görme ve ağrılı cinsel ilişki şeklinde olabilir. Çikolata kisti yorgunluk ve halsizlik, adet sırasında ishal veya kabızlık, ağrılı ve kanamalı idrar yapma, kusma, burun kanaması, kanlı balgam gibi semptomlarla kendisini gösterebilir. Endometriozis odakları eski ameliyat, sezaryen izlerinde, mesanede ve bağırsaklarda da görülebilir. Hastalığa nadir olarak burun, göz, akciğerler gibi uzak bölgelerde de rastlanabilmektedir.

Endometriozis odakları eski ameliyat, sezaryen izlerinde, mesanede ve bağırsaklarda da görülebilir. Hastalığa nadir olarak burun, göz, akciğerler gibi uzak bölgelerde de rastlanabilmektedir.

Endometriozis doğuştan gelen bir hastalık olmadığı gibi tedavi sonrasında tekrarlama riski olan bir rahatsızlıktır. Tekrarlama riski cerrahi işlemin başarısıyla yakından ilişkilidir. Lezyonların endikasyonu ve fonksiyonları, anatominin normale döndürülmesi ne kadar başarılı olursa tekrarlama ihtimali de o kadar düşük olmaktadır. Cerrahi sırasında lezyonlar tamamen temizlenirken, fonksiyonları da korunmalıdır.

Çikolata kisti nasıl tedavi edilir?

Bu kistin görülmesinin ardından kan tahlili yapılarak Ca125 denen bulguyla desteklenmesi sağlanır. Yapılan çalışmalar endometriozis hastalığının genetik veya ailesel bir faktöre bağlı olduğunu göstermiştir. Annesinde veya kız kardeşinde endometriozis hastalığı olan kadınlarda endometriozis görülme olasılığı 7 kat daha fazladır. Bunun nedeni tam olarak bilinmemesine rağmen immün sistemin (bağışıklık sisteminin) o dokuları tanıyarak yok edebilmesindeki bozukluğun genetik geçişle olabileceği düşünülmektedir. Ailesinde endometriozis hastalığı olan vakalarda hastalık daha fazla yayılma ve ilerleme eğilimi gösterir.

Çikolata kisti gebeliğe engel midir?

Hastanın yaşı gençse, bu etki kadını fazla etkilemeyebilir. Çoğunlukla tek yumurtalığı tutan bu kistler, nadir de olsa iki yumurtalığı da tutabilir. Yumurtalıkların işlevinde bozulma, içindeki sağlam dokuyu azaltma ya da yumurtalık rezervlerinin olumsuz etkilenmesine neden olur. Tüm bu sonuçlar hamileliği olumsuz etkiler. Çikolata kisti olan kadınların çocuk istemesi durumunda, öncelikle kist alınmadan nasıl gebe kalabilecekleri konusu araştırılır. Bu kistin hemen ameliyat edilmesi düşünülmemelidir. Özellikle henüz çocuğu olmayan kadınların bu şekilde bir yol izlemesi daha uygun olur. Ameliyat her zaman son çare olarak ele alınmalıdır. Zorunluluk halinde, yani çok ciddi ağrıların olmasında, kadının genç yaşta olmasında ameliyat yumurtalık dokusuna fazla zarar vermiş olmayabilir. Çocuk istemeyen kadınlarda ameliyat yapılması daha doğru bir tercih olabilir. Bu sayede çektikleri sıkıntılar azalır. Zaten bu yaştaki kadının yumurtalık rezervi azalmıştır. Ameliyattan sonra menopoza kadar rahat bir dönem geçirirler. Menopozda zaten var olan çikolata kistleri de küçülür, hatta kaybolabilir. Buna bağlı olarak yapılacak tedaviden ziyade çocuk sahibi olmak isteyen hastalarda tüp bebektedavisi özellikle genç yaşlarda %50 ila 60 oranında anne adaylarının hamile kalma şansını artıyor. Endometriozis hastalığı nedeniyle uygulanacak olan tedavi anne adayının yaşı, sahip olduğu hastalıkları ve doğurganlık faktörleri belirliyor. Hekimin de uygun gördüğü tedavi yöntemlerinden ilaç, ameliyat ve tüp bebek tedavisi gibi yöntemlerle endometriozis hastalığı tedavi edilebiliyor. Tüplerde yapışıklık varsa, bu yapışıklık iki tüpte birden gelişmişse laparoskopik yöntemle bunların açılmasına çalışılabilir. Bunlardan sonuç alınamazsa, tüp bebek tedavisine geçilebilir.