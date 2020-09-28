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Gündem ‘Cihatçı gruplar Azerbaycan’a gönderiliyor’ diyen hadsize AK Partili isimden flaş çıkış! ‘Atatürk olsaydı…’
Gündem

‘Cihatçı gruplar Azerbaycan’a gönderiliyor’ diyen hadsize AK Partili isimden flaş çıkış! ‘Atatürk olsaydı…’

Türkiye'ye iftira atarak ‘Cihatçı gruplar Azerbaycan’a gönderiliyor’ diyen CHP'li Başkan Yardımcısı ve Emekli Büyükelçi Ahmet Ünal Çeviköz'e, AK Parti MKYK Üyesi Gökcen Özdoğan Enç tepki gösterdi.

Yeniakit Publisher
2020-09-28 13:10:00 -
‘Cihatçı gruplar Azerbaycan’a gönderiliyor’ diyen hadsize AK Partili isimden flaş çıkış! ‘Atatürk olsaydı…’

Ermenistan'ın, Azerbaycan'daki sivil hedeflere küstah saldırısı ardından yeni tartışma alevlendi. Dağlık Karabağ bölgesinde artan gerilimlere ilişkin CHP'li Başkan Yardımcısı ve Emekli Büyükelçi Ahmet Ünal Çeviköz, tepki çeken ifadelere yer verdi.

Türkiye’ye iftira eden Çeviköz bir TV kanalında, "Maalesef gelen haberlerde, Türkiye'den Azerbaycan'a silah yardımı yapıldığı ve söylentilere göre cihatçı grupların da Azerbaycan'a gönderildiği ifade ediliyor" dedi.

'Provokatörlük yapıyor'

MHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Erkan Akçay bu açıklamaya tepki göstererek, ‘Azerbaycan'da Türkiye Büyükelçiliği yapmış ve şimdi CHP Milletvekili ve Genel Başkan Başdanışmanı olan bu kişi 'gelen haberler... söylentilere göre...' diyerek Türkiye'yi suçluyor, provokatörlük yapıyor’ dedi.

'Atatürk olsaydı sizi kızılcık sopasıyla kovalardı'

AK Parti MKYK Üyesi Gökcen Özdoğan Enç, ‘Ermenistan Dışişleri Bakanı, Ünal Çeviköz olsun’ diyerek, ‘İşgalci Ermenistanı Bakandan daha iyi savunuyor. Atatürk yaşıyor olsa sizi kızılcık sopasıyla kovalardı’ ifadelerine yer verdi.

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