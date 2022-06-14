Cihat Yaycı'dan CHP'li isme sert tepki: Hiç mi Türk kanı taşımıyor?

CHP rozeti Kemal Kılıçdaroğlu tarafından takılan emekli büyükelçi Yalım Eralp, adalar konusunda Yunan tezlerine destek vererek, "Adalar Yunanistan'ındır. Egemenliği şartlı verilmiştir filan böyle bir şey yok" ifadelerini kullanmıştı.



Eralp'in skandal çıkışına bir tepki de Müstafi Tümamiral Doç. Dr. Cihat Yaycı'dan geldi.

"İçimiz kan ağlıyor"

Beyaz TV'de açıklamalarda bulunan Yaycı, "Ben buna vatan hainliği derim. Bunlar gelip Türkiye Cumhuriyeti'ni yurt dışında temsil ettiler. Yazıklar olsun. Bu milletin vicdanına havale ediyorum bunları. Yunan televizyonlarında kaç gündür içimiz kan ağlıyor bizim. Üç tane büyükelçi var bu söylemlerde bulunan. Bunlar devlette büyükelçilik yaptılar. " ifadelerini kullandı.

"Hiç mi Türk kanı taşımıyor?"

Bu kişilerden büyükelçilik unvanının alınması gerektiğini belirten Yaycı, "Bu vatan hainliğidir. Bunların büyükelçilikleri nasıl elinden alınmıyor. Bu düşünce özgürlüğü müdür? Yunanistan'da bir tane büyükelçi böyle bir şey söylese bakın başlarına neler geliyor. Hiç mi Türk kanı taşımıyor? Atatürk olsa bunlara ne yapardı... Bunlar kimin büyükelçisi olmuşlar?" diye konuştu.