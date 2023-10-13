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Gündem Cihangir İslam çocuk kesme tehdidi yapanları savunmaya kalktı!
Gündem

Cihangir İslam çocuk kesme tehdidi yapanları savunmaya kalktı!

Yeniakit Publisher
2023-10-13 19:43:00 -
Cihangir İslam çocuk kesme tehdidi yapanları savunmaya kalktı!

Cihangir İslam, Sözcü TV canlı yayınında İsrail'in çocuk katliamına ilişkin skandal ifadeler kullanan Tel Aviv Üniversitesi Öğretim Üyesi Hay Eytan Cohen Yanarocak'ı savunmaya kalktı.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan İslam, "Değerli dostlar, yayın kaydını defalarca dinledim. Hay Eytan söylemediği sözlerle itham edilmiş. Açıklama hakkı da verilmemiş. Konuşturulmamış. Bu tutumu onaylamıyorum." diyerek stüdyoda siyonist akdemisyene verilen tepkiyi hedef aldı.

Önce siyonistlerin masum sivilleri öldürmediğini savunan Cihangir İslam, "Söyledikleri hem içerik hem de üslup açısından ciddi problemler taşıyor. Konuşturulmadığı için bunlar masaya yatırılıp sorgulanamamış. Oysa söylenecek çok şey var. Mesela, kesilmedikleri İsrail resmi makamlarınca ve ABD Beyaz Ev açıklamalarında teyit edilmişken 'çocuk kesmek' kavramı neden kullanılır. Bu dilin amacı nedir?" diye konuştu.

Cihangir İslam mesajının devamında ise şu ifadeleri kullandı:

Çocuk ve sivil ölümlerine yol açanlar cezalandırılacaksa buna Filistinli çocukları öldürenlerden başlamak adil bir davranış olmaz mı? Daha çok şey var ama konuşulamamış. Konuşulmalıydı. Değerli dostlar; “bütün sözler dinlenmeli, cevapları verilmeli ve güzel olana uyulmalı”. Başka çıkar yol var mı?

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