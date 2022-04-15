Ciğerini söküp organlarını parçaladılar! Sır ölüm

İngiltere medyası Fransa'da gittiği turnuvada canice katledilen 16 yaşındaki Harry Sykes cinayetini konuşuyor! Arkadaşlarıyla gittiği turnuvada ortadan kaybolan talihsiz gencin cesedi Lac de la Cavayère kasabasındaki gölde bulundu. Sporcu gencin ciğeri söküldü, organları parçalandı.

Vahşice katledildi!

Bradford Adli Tıp Kurumu, ne takım arkadaşlarının ne de başka birinin Harry Sykes'in ölümü sırasında yaşananları görmediğini ifade etti.

Deniz anası sandılar ceset çıktı

Harry Sykes'in arkadaşlarından biri gölde ayağının altında deniz anası sandığı bir yumuşaklık hissetti. Daha sonra o nesnenin Harry Sykes'in cesedi olduğu ortaya çıktı. Talihsiz gencin organlarını parçalayan katili arama çalışmaları devam ediyor.

En büyük şüpheli ise…

Harry Sykes'in turnuvaya birlikte gittiği takım arkadaşlarından iki kardeş en büyük şüpheli konumunda. İngiliz emniyetiyle Fransız polisi soruşturmayı ortak yönetiyor. İki kardeşin daha önce de sabıkalı olduğu gelen bilgiler arasında.

Fransız yetkililerle temasa geçildiğini ve daha sonra dalgıçların gönderildiğini ve Harry'nin cesedini o akşam gölden aldığını duydu. 22.45'te öldüğü açıklandı.

Soruşturma devam ediyor. Kaynak:bbc