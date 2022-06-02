Ciğer kavurma tarifi nasıl yapılır? En kolay tarif ve ciğer kavurma kalori

Ciğeri pişirmek en kolay yemeklerden biridir. Genellikle kurban bayramında her evde pişirilen ciğer, yanında bol soğanlı sumakla beraber olduğunda daha da leziz olur.

Ciğer Kavurma Malzemeleri

500 gr. dana ciğer

2 adet soğan

2-3 diş sarımsak

1/2 çay bardağı sıvı yağ

1 çay kaşığı tuz

1/2 demet maydanoz

1 çay kaşığının ucuyla karabiber

Ciğer Kavurma Nasıl Yapılır?

Sinirlerinden ayıklanmış, temizlenmiş, kuşbaşı doğranmış ciğerleri bir süzgeçe alın ve güzelce yıkayıp süzün. Yarım ay şeklinde soğanları doğrayın. Yapışmayan tavaya sıvı yağı alıp soğan ve ciğerleri sürekli kavurarak karıştırın. Ciğer çok çabuk pişer. Dikkat edin. Baharatları ekleyip, rendelenmiş sarımsağı ekleyip karıştırıp ocaktan alın. Yıkanmış temizlenmiş ince doğranmış maydanozları ciğerin üzerine serpip sıcak servis yapın. Afiyet olsun.

Diğer bir tarif tavsiyemiz;

Ciğer kavurma tarifi

Malzemeler

Yarım kilo ciğer

Toz kırmızıbiber

200 gr kuyruk yağı

Ciğer Kavurma Nasıl Yapılır?

Ciğer kavurma tarifi yapımı oldukça kolaydır. Ancak yapım aşamalarına dikkat edilmediğinde sert ve tatsız olabilir. Bu nedenden dolayı ciğer kavurma hazırlarken belli başlı püf noktalarına dikkat etmek gerekiyor. Ciğer kan yapıcı özelliği ve sağlık açısından birçok faydası bulunması sebebiyle çok fazla tercih ediliyor. Ciğer kavurma tarifini bilmiyorsanız, sizler için yazmış olduğumuz ciğer kavurma tarifine göz atabilirsiniz. İlk olarak tavanın içerisine kuşbaşı doğramış olduğunuz kuyruk yağını eritin. Daha sonra içerisine ciğerleri ilave edip kavurma işlemine geçin. Ciğer suyunu Pişmesine yakın dilediğiniz baharatları ekleyip karıştırın. 5-10 dk karıştırdıktan sonra servis edebilirsiniz. Daha sonra sumaklı soğan ile servis edebilirsiniz.

Afiyet olsun.

Ciğer kavurma kalori

Dana ciğer kavurma kaç kalori: 191 kalori.