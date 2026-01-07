Çiğ süt'ün tavsiye edilen fiyatı belli oldu
Ulusal Süt Konseyi (USK), çiğ süt tavsiye fiyatını 22 Ocak’tan itibaren geçerli olmak üzere litre başına net 22,22 lira olarak belirledi. Üreticinin eline geçecek olan bu rakam, bir önceki 19,60 liralık fiyata göre artış gösterirken, yeni fiyatın Nisan 2026'da tekrar değerlendirileceği açıklandı.
Ulusal Süt Konseyi (USK), çiğ süt tavsiye fiyatının 22 Ocak'tan itibaren üreticinin eline litre başına net 22,22 lira geçecek şekilde belirlenmesine karar verdi.
Yüzde 3,6 yağ ve yüzde 3,2 protein içeriğine sahip süt için belirlenen bu fiyata destekleme bedelleri dahil edilmedi.
Soğutma ve nakliye gibi giderlerin üretici tarafından karşılanması durumunda bu kalemler ayrıca ödenecek.
Baz alınan yağ ve protein oranlarındaki her 0,1'lik değişim için ise 33 kuruş fark uygulanacak.
Konsey, fiyatların Nisan 2026'da tekrar ele alınacağını bildirdi.