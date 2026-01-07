Çiğ süt'ün tavsiye edilen fiyatı belli oldu

Ulusal Süt Konseyi (USK), çiğ süt tavsiye fiyatının 22 Ocak'tan itibaren üreticinin eline litre başına net 22,22 lira geçecek şekilde belirlenmesine karar verdi.

Yüzde 3,6 yağ ve yüzde 3,2 protein içeriğine sahip süt için belirlenen bu fiyata destekleme bedelleri dahil edilmedi.

Soğutma ve nakliye gibi giderlerin üretici tarafından karşılanması durumunda bu kalemler ayrıca ödenecek.

Baz alınan yağ ve protein oranlarındaki her 0,1'lik değişim için ise 33 kuruş fark uygulanacak.

Konsey, fiyatların Nisan 2026'da tekrar ele alınacağını bildirdi.