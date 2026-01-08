Her gece ağzınız uyku sırasında kuruyor, zehir gibi kokuyorsa: İşte bu iyi geliyor! İçin, o içecek sorunu bitebilir bakın ne..

Ağız kuruluğunu önlemek için mutlaka bol su içmek · Günde iki kez, en az iki dakika olacak şekilde dişleri fırçalamak · Maydanoz, ağız kokusunu giderme amacıyla kullanılan en yaygın sebzelerden biridir. Ağız kokusunu en hızlı ne alır? Günde bir porsiyon yoğurt tüketerek ağız kokusunun giderilmesine katkıda bulunabilirsiniz. Ağız kokusunu gidermekte etkili olan besinlerden biri de süttür. Özellikle soğan, sarımsak gibi güçlü aromaya sahip besinler tükettikten sonra bir bardak süt içmek ağız kokusunun giderilmesine yardımcı olabilir. Ağız Kokusu Neden Olur? Ağız kokusunun ana nedeni ağız hijyenine yeteri kadar önem verilmemesidir. Dişleri düzenli olarak fırçalamama ve günde en az bir kez diş ipi kullanmama gibi ağız hijyenini bozan durumlar, kötü bakterilerin ağız içine yerleşerek diş çürüğü kokuya neden olmasına yol açabilir. Diğer ağız kokusu nedenleri aşağıdakileri kapsayabilir: Ağız Kuruluğu Ağız kuruluğu, tükürüğün yeteri kadar salgılanmaması sonucu oluşur. Tükürük azlığı ağzın kendine has florasının bozulmasına neden olarak ağız kokusuna yol açabilir. Sigara içmek, bazı ilaçlar ve belirli hastalıklar ağız kuruluğuna neden olabilir. Ağız kokusu için içecekler! Yemeklerden sonra anason yada rezene çayı içmek ağız kokusunun giderilmesine yardımcı olabilir. Portakal yüksek C vitamini içeriği sayesinde tükürük üretiminin artırılmasına yardımcı olabilir. Özellikle tükürük azlığı nedeniyle gelişen ağız kokularının giderilmesinde portakal tüketimi faydalı olabilir. Diş eti hastalıklarının ilk habercisi olabilir. Yetersiz sıvı alımı, bazı ilaçlar, ağızdan nefes alma alışkanlığı veya doğrudan kuru ağız (xerostomi) durumu, tükürük üretimini azaltarak bakterilerin çoğalması neden olabilir.