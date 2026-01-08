  • İSTANBUL
İspanya'da Maccabi Tel Aviv protesto edildi! Madrid sokaklarında "Özgür Filistin" sesleri
Real Madrid-Maccabi Tel Aviv maçı öncesinde Madrid’de toplanan yüzlerce kişi, Filistin bayraklarıyla sokaklara çıktı. Güvenlik önlemleri üst seviyeye çıkarılırken, karşılaşma seyircisiz oynandı.

İspanya’nın başkenti Madrid, EuroLeague maçı öncesinde geniş çaplı bir protestoya sahne oldu.

Basketbol THY Avrupa Ligi'nde bugün oynanan Real Madrid-Maccabi Tel Aviv maçı öncesinde İsrail takımının protesto edildiği bir gösteri düzenlendi. Madrid'de 250'den fazla sivil toplum kuruluşunun (STK), 5 Ocak'ta yaptığı ortak açıklamada, maçın iptal edilmesi talebi ve gösteri çağrısı sonrasında güvenlik gerekçesiyle karşılaşma seyircisiz oynanırken, güvenlik önlemlerinin çok üst düzeye çıkarılması dikkati çekti. Maçın oynandığı Movistar Arena spor salonunun dört girişinden sadece birini açık tutan İspanyol polisi, girişlere izin vermezken, zırhlı araçlarla yolları kapattı. Spor salonunun ana girişindeki meydanda toplanan İspanyollar ellerinde Filistin bayraklarını sallayarak, "Özgür Filistin", Katil İsrail", "Maccabi Tel Aviv dışarı" sloganları attı.

Gösteriye destek veren sol görüşlü Podemos partisinin lideri İone Belarra, basına yaptığı açıklamada, "(İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu ve (ABD Başkanı Donald) Trump'ın kusursuz bir şekilde yürüttüğü medya operasyonuna rağmen soykırımın devam ettiğini herkes biliyor. İsrail'in, sportif aktivitelere katılarak soykırımı aklama girişimleri de devam ediyor. Bu maç oynanmamalıydı. İspanya hükümeti, soykırımcılarla tüm ilişkileri kesmeli." dedi.

"Bu soykırımı acilen sona erdirmek gerekiyor ve bu sadece İsrail'in uluslararası olarak yalnız kalmasıyla olur" diyen Belarra, "Sahte ateşkesten sonra Filistin'de 400'den fazla kişi öldürüldü, 1000'den fazla kişi yaralandı, insani yardımlar halen Gazze'ye giremiyor. İsrail, STK'lerin girişini engelliyor. Bugün bir kez daha net ve yüksek bir sesle Özgür Filistin'i haykırmaya devam ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Belarra ayrıca İspanya hükümetinin, İsrail'e karşı aldığı tüm yaptırım kararlarına rağmen bu ülke ile askeri ticaretini devam ettirdiğini savundu.

Podemos olarak, İspanya'nın Ukrayna'ya ya da Gazze'ye asker göndermesine karşı olduklarını dile getiren Belarra, "Yüzünü gizlemeyen bir faşist olan Trump'ın planlarının ne olduğunu biliyoruz. Kendisi de açıkça söyledi. Gazze'yi bir tatil köyüne çevirmek istiyor. İspanyol ordusu, ABD'nin 70 bin kişinin ölümü üzerine kurduğu ticari hesapların bekçiliğini yapamaz." sözlerini sarf etti.

Diğer yandan gösteriye katılan İspanyollardan Pedro Lopez de AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Soykırıma karşı mücadeleye devam etmek gerekiyor. Ateşkesin yalan olduğunu herkes biliyor. İsrail öldürmeye devam ediyor." diye konuştu. İspanyol sivil toplum örgütlerinin baskısı sonrasında Maccabi Tel Aviv'in 6 Ocak'taki Barcelona ve bugünkü Real Madrid ile maçları seyircisiz oynandı.

Madrid'deki 250'den fazla sivil toplum kuruluşu yayımladıkları manifestoda şu mesajı verdi:

"İsrail'i temsil eden takımların uluslararası spor müsabakalarına katılımı, süreklilik arz eden işgal, apartheid ve imha politikasını aklamak için sporun bir araç olarak kullanılması anlamına gelmektedir. Filistin halkına karşı soykırım suçu nedeniyle Uluslararası Adalet Divanı tarafından soruşturulan İsrail devletinin uluslararası alanda normalleşmesine katkıda bulunmaktadır. Spor, uluslararası suçlardan ayrı kalamaz veya sözde tarafsızlığın arkasına saklanamaz. İsrail takımlarının maçlarını oynamasına izin vermek siyasi ve sembolik bir suç ortaklığıdır."

