İspanya'da Maccabi Tel Aviv protesto edildi! Madrid sokaklarında “Özgür Filistin” sesleri

Podemos olarak, İspanya'nın Ukrayna'ya ya da Gazze'ye asker göndermesine karşı olduklarını dile getiren Belarra, "Yüzünü gizlemeyen bir faşist olan Trump'ın planlarının ne olduğunu biliyoruz. Kendisi de açıkça söyledi. Gazze'yi bir tatil köyüne çevirmek istiyor. İspanyol ordusu, ABD'nin 70 bin kişinin ölümü üzerine kurduğu ticari hesapların bekçiliğini yapamaz." sözlerini sarf etti.