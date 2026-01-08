İspanya'da Maccabi Tel Aviv protesto edildi! Madrid sokaklarında “Özgür Filistin” sesleri

Basketbol THY Avrupa Ligi'nde bugün oynanan Real Madrid-Maccabi Tel Aviv maçı öncesinde İsrail takımının protesto edildiği bir gösteri düzenlendi. Madrid'de 250'den fazla sivil toplum kuruluşunun (STK), 5 Ocak'ta yaptığı ortak açıklamada, maçın iptal edilmesi talebi ve gösteri çağrısı sonrasında güvenlik gerekçesiyle karşılaşma seyircisiz oynanırken, güvenlik önlemlerinin çok üst düzeye çıkarılması dikkati çekti. Maçın oynandığı Movistar Arena spor salonunun dört girişinden sadece birini açık tutan İspanyol polisi, girişlere izin vermezken, zırhlı araçlarla yolları kapattı. Spor salonunun ana girişindeki meydanda toplanan İspanyollar ellerinde Filistin bayraklarını sallayarak, "Özgür Filistin", Katil İsrail", "Maccabi Tel Aviv dışarı" sloganları attı.