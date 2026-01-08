‘İtiraf etmeye cesaret edemiyorduk’ dedi ve açıkladı! Türkiye artık ABD'nin iradesine meydan okuyor

ABD'li düşünür John Mersheime Youtube videosunda yayınlanan çarpıcı Türkiye sözleri şöyle:

Bir NATO müttefikinin, tamamen kontrol ettiğimizi düşündüğümüz bir bölgede, Amerika Birleşik Devletleri'nin iradesine açıkça meydan okuduğu günü göreceğimi hiç düşünmemiştim. Ama o gün geldi.

Ekim 2024'te Türkiye, kuzey Suriye'ye geniş çaplı bir askeri operasyon başlattı. Bu sembolik bir hamle ya da bir gövde gösterisi değil; askerler, zırhlı araçlar, topçular ve güç kullanılarak kurulan yeni kontrol bölgeleriyle gerçek bir harekattı. Washington'ı şok eden şey, Ankara'nın sınırdan asker geçirmesi değildi. Bunu ABD'nin itirazlarına rağmen, NATO'nun uyarılarına rağmen ve Batı'nın savurduğu her türlü tehdide rağmen yapmış olmalarıydı.

Ve sonra, itiraf etmeye cesaret edemediğimiz o şey gerçekleşti: Onları durduramadık. Ne anlamlı yaptırımlar, ne askeri bir yanıt, ne de etkili bir siyasi baskı... Ankara'yı bağladığını düşündüğümüz ittifakın içi boş bir kabuk olduğu ortaya çıktı.

Washington'ı en çok endişelendiren şey operasyonun kendisi değil, tek taraflı hareket etmekte özgür hisseden bir Türkiye'yi yaratmaya yardım ettiğimizin farkına varmamızdır. Her yanlış kararla, her kötü zamanlanmış baskıyla, sadakatlerini garanti gördüğümüz her anla Ankara'yı, artık kimseden izin alma ihtiyacı hissetmedikleri bir noktaya ittik. Ve şimdi, on yıllardır ilk kez, ABD korkunç bir gerçekle yüzleşiyor: Kilit bir müttefik bizi görmezden gelebilir ve hiçbir bedel ödemez. Bu sadece Suriye ile ilgili değil. Bu, tüm Batı düzeni için bir hakikat anıdır.

Türkiye'nin Askeri Yükselişi ve Yanılgılar

Türkiye'nin Amerika'ya nasıl açıkça meydan okuyup kazanabildiği noktasına nasıl geldiğimizi açıklayayım. Eğer Türkiye'nin Washington'ın uyarılarını neden gözünü kırpmadan savuşturabildiğini anlamak istiyorsanız, en basit ama en çok gözden kaçan gerçekle başlamalıyız: Gerçek askeri güçleri.

Pek çok Amerikalı hala Türkiye'yi ikinci sınıf bir Soğuk Savaş müttefiki, hayatta kalmak için NATO'ya bağımlı ve koruma için her zaman ABD'ye bakan bir ülke olarak görüyor. Hala böyle düşünüyorsanız, korkarım çağımızın en önemli gerçeklerinden birini kaçırıyorsunuz. Türkiye şu anda 700.000'den fazla muvazzaf personeliyle NATO'daki en büyük ikinci orduya sahip.

Şunu açıkça belirteyim: Hiçbir Avrupa ülkesi, Almanya veya Fransa gibi genellikle "büyük güç" olarak adlandırılanlar bile, boyut, kuvvet derinliği veya muharebe konuşlandırma yeteneği açısından yanına bile yaklaşamaz. Çoğu Avrupa ülkesi 30 yılı aşkın süredir barışın tadını çıkarıp ordularının küçülmesini izlerken, Türkiye Suriye, Libya, Irak, Kafkasya ve diğer sıcak noktalarda gerçek harekatlar yürüttü. Türk askerleri sadece eğitim yapmaz, savaşırlar. Öğrenirler, adapte olurlar ve en önemlisi, ölüm kalım deneyimiyle modern savaş yetenekleri inşa ederler. Türkiye gibi bir ülke için savaş kağıt üzerinde teorik bir egzersiz değildir. Ulusal çıkarları korumak için pratik bir araçtır. Ve bu, Ankara ile Avrupa'nın geri kalanı arasında temel bir fark yaratır.

Savunma Sanayii ve Drone Devrimi

Ancak boyut ve savaş alanı deneyimi hikayenin sadece bir kısmı. Türkiye'yi özel kılan ve onlara baskı yapmak isteyen herkes için tehlikeli hale getiren şey, dünyada çok az ülkenin başarabildiği bir seviyede, büyük ölçüde kendi kendine yeten bir savunma sanayii inşa etmiş olmalarıdır.

20 yıl içinde Türkiye, Amerikan ve Avrupa silahlarına bağımlı olmaktan çıkıp kendi askeri ekipmanlarının çoğunu üretir hale geldi. Zırhlı araçlardan çok namlulu roketatarlara, elektronik harp sistemlerinden savaş gemilerine, füzelerden şimdi de beşinci nesil savaş uçaklarına kadar. Türkiye, birçok Batılı ülkenin bu kadar hızlı kat etmelerini beklemediği bir yola girdi.

Ve bu atılımın merkezinde, çoğunuzun duyduğu ama belki de tam olarak kavrayamadığı şey var: Türkiye'nin drone devrimi. TB2, Akıncı ve Kızılelma sadece silahlı uçan makineler değildir. Bunlar, Ankara'nın modern savaşın kurallarını nasıl değiştirdiğinin sembolleridir.

Suriye: TB2 kendini kanıtladı, Suriye tank konvoylarını sanki eğitim hedefleriymiş gibi imha etti.

Libya: Türk dronları tüm savaşın seyrini değiştirdi ve Mısır, Rusya ve BAE tarafından desteklenen güçleri geri çekilmeye zorladı.

Dağlık Karabağ: TB2, Azerbaycan'ın 6 haftada kazanmasının yolunu açtı. Otuz yıllık diplomasinin sağlayamadığı bir zafer.

Ukrayna: TB2, savaşın ilk günlerinde direnişin bir simgesi haline geldi, Rus zırhlılarını ve hava savunma sistemlerini, NATO ülkelerinin henüz tepki bile vermediği yerlerde vurdu.

Bir ülke aynı anda dört farklı cephede savaş alanını değiştirebilen bir silah ürettiğinde, onların stratejik yeteneğini küçümseyemezsiniz. Ve en çarpıcı kısmı şu: Türkiye dronları sadece kullanmıyor, 30'dan fazla ülkeye satıyor. Bu bir stratejik bağımlılık ağı yaratır. Alıcıların Türk yedek parçalarına, Türk eğitimine, Türk bakımına ihtiyacı var. Ankara sadece bir silah üreticisi değil; gelişmekte olan dünyanın yarısı için bir güvenlik sağlayıcısı haline geldiler. Ve bu kadar çok ülkeye güvenlik sağladığınızda, nüfuz kazanırsınız. Kaldıraç kazanırsınız. Tek bir kurşun atmadan güç kazanırsınız.

Batı'nın, özellikle de ABD'nin Ankara'ya baskı yapmakta sorun yaşamasının gerçek nedeni budur. Bu artık 1990'ların Türkiyesi değil. Bu, devasa, savaşta pişmiş bir orduya, kendi kendine yeten bir savunma sanayiine ve taktik dronlarda küresel liderliğe sahip bir ülke. Böyle bir ülke tehditlerle sarsılmaz. Silah ambargolarından veya yardım kesintilerinden korkmazlar. Yalnız durmaya hazırlar. Ve daha da önemlisi, Avrupa ve ABD'nin onları kaybetmeyi göze alamayacağını biliyorlar.

Kırılma Noktası: 2016 ve Güvenin Kaybı

Türkiye'nin bugün neden Washington veya Brüksel'den gelen tepkileri umursamayan bağımsız bir büyük güç gibi hareket ettiğini anlamak istiyorsak, Batı ile ilişkinin çatlamaya başladığı ana geri dönmeliyiz.

20. yüzyılın büyük bir kısmında Türkiye, ABD'nin tamamen güvenebileceği bir müttefikti. Soğuk Savaş sırasında NATO'nun güney sütunu, Sovyetler Birliği'ne karşı duvar, ABD üslerine, istihbarat paylaşımına ve bölgesel strateji koordinasyonuna izin veren ülkeydi. Açıkça söylemek gerekirse Türkiye, Amerika'nın model müttefikiydi; sadık, öngörülebilir ve her kritik anda Batı'nın yanında durmaya hazır.

Ama 2016'da her şey değişti. Türkiye için, o yılın Temmuz ayındaki başarısız darbe girişimi sadece siyasi bir trajedi değildi. Ankara'nın ABD'ye bakışını tamamen değiştiren kilit şoktu. Darbenin en kaotik saatlerinde Türkiye'nin Amerika'dan meşru hükümeti açıkça desteklemesini istediğini hatırlayın. Ancak Washington'ın tepkisi, Türklerin gözünde çok yavaştı, çok muğlaktı, çok temkinliydi ve Ankara'da bu asla bir tesadüf olarak görülmedi. Amerika'nın en azından önceden bildiğine veya daha kötüsü darbecilerin tarafını tuttuğuna inanıyorlar.

Güç siyasetinde algı, gerçeklik kadar önemlidir. Uluslar gerçekte ne olduğuna göre değil, ne olduğuna inandıklarına göre hareket ederler. Ve 2016'dan sonra Türkiye, en büyük ihtiyaç anlarında Amerika'ya güvenemeyeceklerine inandı. O güven bir kez gittiğinde, geri kazanmak neredeyse imkansızdır.

O andan itibaren Ankara stratejik özerklik peşinde koşmaya başladı ve bunu eylemleriyle kanıtladı. Rusya'nın S-400 hava savunma sistemini satın alma kararı en net örnekti. Bu sadece askeri bir satın alma değildi. Güçlü bir siyasi mesajdı: Türkiye, çıkarlarına hizmet ediyorsa NATO'nun hasmıyla çalışmaya isteklidir. Washington buna Ankara'yı F-35 programından çıkararak ve yaptırımlar uygulayarak yanıt verdi. Ancak Batı için ilginç ve endişe verici olan, Türkiye'nin tepkisinin Amerika'nın beklediğinin tam tersi olmasıydı.

Geri adım atmak yerine, Ankara yerli savaş uçağı programını (KAAN) hızlandırdı, yerli silah üretimini artırdı ve Rusya ve Çin ile savunma işbirliğini genişletti. Küçülmediler, genişlediler. Bir ülke ihanete uğradığını hissettiğinde özerklik peşinde koşar. Bu uluslararası politikanın temel bir kuralıdır. Bir ulus müttefikine ne kadar az güvenirse, o müttefike olan bağımlılığını o kadar azaltmaya çalışır. Ve Türkiye'yi bugünkü noktaya getiren tam da budur. Batı ile çatışma istemediler. Sadece kendi kendine yetmenin güvenliklerini garanti eden tek şey olduğu sonucuna vardılar.

Batı'nın sürekli hafife aldığı kısım burasıdır. Türkiye sadece savaş alanında değil, Avrupa'nın en zayıf olduğu yerlerde güçlüdür.

1. Enerji ve Ticaret Koridoru: Türkiye, Avrupa, Orta Asya ve Orta Doğu arasındaki enerji ve ticaretin ana geçiş merkezidir. Türkiye olmadan Avrupa, enerji güvenliği riskiyle karşı karşıyadır.

2. Yaptırımları Aşma: Batı Rusya'ya yaptırım uygularken, Türkiye bir ara kapı oldu. Bu sayede Ankara, hem Moskova hem de Brüksel nezdinde pazarlık gücünü artırdı.

3. Mülteci Kozu: Türkiye yaklaşık 3,6 milyon mülteciye ev sahipliği yapıyor. Bu sadece insani bir yük değil, stratejik bir kaldıraçtır. Ankara kapıları açarsa, Avrupa siyasi bir kabusla yüzleşir. Avrupa'nın Türkiye'ye neden sert yaptırımlar uygulamaya cesaret edemediğini merak mı ediyorsunuz? İşte cevabı bu.

Batı'nın Çaresizliği ve Gelecek Tahmini

NATO'dan atılma, ekonomik yaptırımlar, silah ambargoları veya iç siyasete müdahale... Amerika'nın bir zamanlar uluslararası düzeni korumak için güvendiği her araç – ittifak üyeliği, yaptırımlar, teknolojik üstünlük, siyasi müdahale – Türkiye'ye karşı etkisiz kaldı.

Bu sadece taktiksel bir başarısızlık değil. Bu, eski düzenin çökmekte olduğunun bir işaretidir. Ve Ankara, Batı hegemonyasına karşı sağlam durarak, bu değişimin en net kanıtlarından biri haline geldi.

Bu yükselişi Batı Düzeni için tehlikeli kılan şey Türkiye'nin ne kadar güçlü olduğu değil, dünyanın geri kalanına istemeden de olsa gönderdiği mesajdır: Evde otoriter olabilir, sınırlarınızın ötesine askeri olarak müdahale edebilir, uluslararası hukuku görmezden gelebilir ve sadece cezadan kaçınmakla kalmaz, aynı zamanda gelişebilir, nüfuzunuzu genişletebilir ve eski gardiyan büyük güçleri çaresizce izlemeye zorlayabilirsiniz.

Bir tahminde bulunmamı isterseniz şunu söyleyebilirim: 2030 yılına gelindiğinde, Türkiye muhtemelen Osmanlı döneminden bu yana en geniş nüfuz alanına sahip olacak. Batı buna izin verdiği için değil, Batı bunu durduramadığı için.