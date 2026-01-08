  • İSTANBUL
Türkiye'ye acil kodlu çağrı var mı? Gölü buz tuttu: Kar o ilimize düştü! Erzincan'da yarın okullar tatil mi?
Türkiye'ye acil kodlu çağrı var mı? Gölü buz tuttu: Kar o ilimize düştü! Erzincan’da yarın okullar tatil mi?

Karadeniz'de yağışların, yarın sabahtan başlayacağını açıklayan Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün habere göre, Soğuk havalar ile birlikte buz tutmaya başlayan Doğu Anadolu Bölgesi'nde dondurucu hava etkisini sürdürüyor. Buz duvarıyla karşılaşan Termometreler Ardahan'da eksi 27.4 dereceyi gösterdi. Bölgedeki göller buz tutarken Erzincan'da etkisini göstermesi beklenen hava koşulları, son gelişmelerin ardından Türkiye'ye acil kodlu bir çağrı var mı?

Soğuk hava ve beklenen olumsuzluklar, Erzincan'da "yarın okullar tatil mi?" sorusunu gündeme getirdi. 9 Ocak için eğitime ara verilip verilmeyeceği öğrenciler ve veliler tarafından merak edilirken, gözler Erzincan Valiliği'nden gelecek son dakika açıklamalarına çevrildi. Peki, yarın Erzincan'da okullar tatil mi?

Erzincan’da, Ergan Dağı Kayak Merkezi’ndeki Ardıçlı Gölü’nün yüzeyi, soğuk hava nedeniyle buz tuttu. Şehir merkezine yaklaşık 15 kilometre uzaklıktaki Ergan Dağı Kayak Merkezi’nde bulunan Ardıçlı Gölü’nün yüzeyi, hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesiyle buz tuttu. Yeterli kar yağışının ardından kayakseverlerin hizmetine giren kayak merkezi, doğası, göl ve çevresinde oluşan manzarasıyla dikkati çekiyor. Ergan Dağı Kayak Merkezi’ne gelen vatandaşlar, göl ve çevresinde gezerek fotoğraf çekildi. Şehir merkezine yaklaşık 15 kilometre uzaklıktaki Ergan Dağı Kayak Merkezi’nde bulunan Ardıçlı Gölü’nün yüzeyi, hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesiyle buz tuttu. Yeterli kar yağışının ardından kayakseverlerin hizmetine giren kayak merkezi, doğası, göl ve çevresinde oluşan manzarasıyla dikkati çekiyor. Ergan Dağı Kayak Merkezi’ne gelen vatandaşlar, göl ve çevresinde gezerek fotoğraf çekildi.Bu manzaraları sonrası vatandaşlar merak ediyor. Erzincan’da yarın okullar tatil mi?

9 Ocak Cuma günü Erzincan'da eğitime ara verilip verilmeyeceğine dair şu ana kadar yetkili mercilerden resmi bir açıklama yapılmadı. Hava koşullarının seyrine bağlı olarak alınabilecek olası tatil kararının Erzincan Valiliği tarafından duyurulması bekleniyor. Öğrenciler ve veliler gelişmeleri yakından takip ederken, resmi bir karar alınması durumunda kamuoyuna bilgilendirme yapılacağı ifade ediliyor. Kent genelinde gün boyu fırtına etkili olacak. Sıcaklıkların günboyu 17-18 derece civarında seyretmesi beklenirken, akşam saatlerinden itibaren sıcaklıkların 8-10 derece düşeceği tahmin ediliyor.

Cuma günü ise parçalı ve az bulutlu hava etkili olacak. Cumartesi gününden itibaren İstanbul'da fırtına yeniden etkisini artırırken, sağanak yağış da görülecek. Erzincan'da 9 Ocak günü hava genellikle kış şartlarında soğuk ve yağışlı olacak. Yer yer yağmur, karla karışık yağış veya kar bekleniyor; gündüz sıcaklıkları yaklaşık 2–5 °C civarında seyrederken, gece daha soğuk olabilir. Kış etkisiyle bulutlu ve yağışlı hava hafta boyunca devam ediyor, bu da dışarıda hissedilen soğuğu artırabilir.

Türkiye'ye acil kodlu uyarı varmı? Meteoroloji Genel Müdürlüğü Ege Denizi’nde fırtına beklendiğini açıkladı. Meteorolojiden yapılan açıklamada, "Ege Denizi’nde, rüzgarın batı ve kuzeybatıdan, 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın; Cuma günü öğlen saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi beklenmektedir" denildi. Doğu Karadeniz için kuvvetli kar yağışı uyarısı: Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Doğu Karadeniz'de yağışların, yarın sabahtan başlayarak cumartesi sabah saatlerine kadar etkili olacağı tahmin ediliyor. Yağışların, bölgenin iç kesimlerinde kuvvetli kar, yükseklerinde yoğun kar, kıyı kesimlerinde ise kuvvetli yağmur ve sağanak şeklinde olması bekleniyor. Yağışla birlikte kar erimeleri, su baskını, buzlanma ve dona bağlı ulaşımda aksama, tipi ve çığ riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

