Türkiye'ye acil kodlu çağrı var mı? Gölü buz tuttu: Kar o ilimize düştü! Erzincan’da yarın okullar tatil mi?
Karadeniz'de yağışların, yarın sabahtan başlayacağını açıklayan Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün habere göre, Soğuk havalar ile birlikte buz tutmaya başlayan Doğu Anadolu Bölgesi'nde dondurucu hava etkisini sürdürüyor. Buz duvarıyla karşılaşan Termometreler Ardahan'da eksi 27.4 dereceyi gösterdi. Bölgedeki göller buz tutarken Erzincan'da etkisini göstermesi beklenen hava koşulları, son gelişmelerin ardından Türkiye'ye acil kodlu bir çağrı var mı?