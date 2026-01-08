Türkiye'ye acil kodlu çağrı var mı? Gölü buz tuttu: Kar o ilimize düştü! Erzincan’da yarın okullar tatil mi?

Türkiye'ye acil kodlu uyarı varmı? Meteoroloji Genel Müdürlüğü Ege Denizi’nde fırtına beklendiğini açıkladı. Meteorolojiden yapılan açıklamada, "Ege Denizi’nde, rüzgarın batı ve kuzeybatıdan, 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın; Cuma günü öğlen saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi beklenmektedir" denildi. Doğu Karadeniz için kuvvetli kar yağışı uyarısı: Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Doğu Karadeniz'de yağışların, yarın sabahtan başlayarak cumartesi sabah saatlerine kadar etkili olacağı tahmin ediliyor. Yağışların, bölgenin iç kesimlerinde kuvvetli kar, yükseklerinde yoğun kar, kıyı kesimlerinde ise kuvvetli yağmur ve sağanak şeklinde olması bekleniyor. Yağışla birlikte kar erimeleri, su baskını, buzlanma ve dona bağlı ulaşımda aksama, tipi ve çığ riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.